Huawei Watch Fit 4 Pro è in SCONTO su Amazon con un REGALO incredibile

Amazon è pronta a far sognare letteralmente i consumatori con il lancio di una campagna promozionale molto interessante che viene applicata direttamente su uno dei dispositivi elettronici più recenti e ricercati dal pubblico: Huawei Watch Fit 4 Pro.

Lo smartwatch è attualmente uno dei modelli che tutti vogliono e desiderano, un prodotto completo in ogni sua parte, dotato di una batteria molto capiente, addirittura 10 giorni di utilizzo complessivo, con display protetto da vetro zaffiro (perfetto contro urti e graffi di vario genere), e scocca realizzata in lega di titanio di ottima qualità. Il display è comunque un AMOLED da 1,82 pollici, che non risulta essere troppo grande ed ingombrante, data l’estrema sottigliezza del dispositivo. Un plus non da sottovalutare, anche per la fascia di prezzo di posizionamento, riguarda la presenza del sensore ECG direttamente sul tasto laterale.

Huawei Watch Fit 4 Pro: offerta Amazon da sogno

L’acquisto di Huawei Watch Fit 4 Pro è davvero alla portata di tutti, proprio perché l’utente si ritrova a spendere 279 euro per l’ordine, considerando il prodotto con cinturino realizzato in silicone di colore nero. Ciò che rende il prezzo molto speciale è sicuramente la presenza di un regalo incluso, difatti con la stessa cifra (quindi senza aggiungere nemmeno un euro) si riceveranno a domicilio anche le cuffiette Huawei Freebuds SE 2. Premete qui per acquistarlo.

In fase d’acquisto è bene sapere che il prodotto può facilmente essere utilizzato con qualsiasi sistema operativo in commercio, anche iOS o Android, nel pieno delle sue funzioni. Con l’OS di Apple l’applicazione mobile può essere scaricata direttamente dall’app store, mentre con Android sarà necessario passare dallo Huawei App Gallery, ma il risultato è esattamente lo stesso (manca solo l’assistente vocale Celia).