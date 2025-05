OnePlus Nord 5 e Nord CE 5: design raffinato e potenza sotto controllo

Manca poco al debutto ufficiale dei nuovi OnePlus Nord5 e OnePlus NordCE 5, due dispositivi che puntano a riscrivere le regole nella fascia media del mercato. L’azienda, dopo i risultati convincenti ottenuti con OnePlus13 e 13T, ora sembra voler investire nuove energie in una serie che ha già mostrato ottime potenzialità. I due smartphone sono attesi tra giugno e luglio, ma le informazioni emerse online nelle ultime ore anticipano già un quadro tecnico e stilistico piuttosto completo.

Nuovo OnePlus Nord 5 e NordCE 5: specifiche tecniche, equilibrio tra prestazioni e autonomia

Secondo fonti affidabili, i nuovi modelli prenderanno spunto da due dispositivi pensati per il mercato cinese, ovvero OnePlus Ace 5 Ultra e Ace5 Racing Edition. Il primo sarà rilasciato in Europa con il nome OnePlusNord5, mentre il secondo diventerà NordCE 5. Il design sarà praticamente identico, anche se per il mercato internazionale verranno adottate finiture più eleganti e curate. Il modulo fotografico posteriore si distinguerà per la sua forma ovale e una disposizione dei sensori in stile “semaforo”, con una leggera differenza tra i due modelli. Poiché il Nord 5 ospiterà un terzo sensore, rendendolo più allungato e appariscente.

Il punto di forza dei nuovi dispositivi OnePlus sarà proprio il bilanciamento tra performance elevate e una gestione intelligente dell’autonomia. Nord5 sarà spinto dal processore MediaTek Dimensity 9400e, supportato da un massimo di 16GB di RAM e uno spazio di archiviazione fino a 1TB. Lo schermo sarà un OLED piatto con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il comparto fotografico comprenderà una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica, una ultra-grandangolare da 8MP e una selfie cam da 16MP. A completare il tutto vi è una batteria da 7000mAh con ricarica rapida a 100W.

Il fratello minore invece, il Nord CE 5, sarà leggermente più contenuto nelle prestazioni, ma comunque interessante. Monterà un chip MediaTek Dimensity 8350 e un display OLED Full HD+ sempre con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Anche in questo caso troveremo un sensore principale da 50MP e uno grandangolare da 8MP. La batteria sarà da 7100mAh, con supporto alla ricarica rapida a 80W. Entrambi i telefy arriveranno con OxygenOS 15 basato su Android15 e includeranno il nuovo tasto azione “Plus Key”, in grado di sostituire l’iconico Alert Slider con nuove funzionalità personalizzabili.