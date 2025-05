Conti svuotati all’improvviso, la nuova truffa dilaga su WhatsApp

A quanto pare d’ora in avanti tutti gli utenti dovranno prestare attenzione a un pericolo in più quando utilizzano WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica istantanea infatti da diverso tempo sta assistendo ad un utilizzo improprio delle sue funzionalità da parte dei truffatori, questi utenti dai fini decisamente discutibili infatti da ormai diverso tempo non utilizzano più gli SMS o le e-mail per entrare in contatto con le loro vittime bensì la nota piattaforma di messaggistica istantanea, il motivo dietro questa scelta è molto semplice, truffatori hanno realizzato che utilizzare WhatsApp può essere molto più redditizio rispetto ai comuni metodi per dialogare con le loro vittime, questo ovviamente perché WhatsApp consente di entrare in contatto con molte più persone e con molta più facilità.

Ovviamente il fenomeno è esploso anche qui in Italia e non sta lasciando scampo a tantissime persone, i truffatori infatti stanno colpendo a macchia d’olio quanti più utenti possibile con una truffa che sfrutta un modus operandi tutto suo, nel dettaglio non solo si utilizza WhatsApp bensì anche le videochiamate disponibili all’interno dell’applicazione per smartphone, scopriamo insieme con che modalità i truffatori utilizzano questa truffa in modo da poterci difendere efficacemente.

Truffa diretta al conto corrente

La truffa in questione punta direttamente al conto corrente della vittima, i truffatori spacciandosi per la loro banca contattano le vittime segnalando la necessità di recapitare un messaggio davvero molto urgente, tale messaggio però può essere consegnato solo tramite una video chiamata a per motivi di sicurezza, la video chiamata a sarà direttamente con i truffatori che fingeranno di essere segretari bancari e convinceranno la vittima ad attivare la condivisione schermo per poi farle fare l’accesso alla propria pagina Internet banking, ciò consentirà a questi ultimi di registrare le credenziali per effettuare il login per poi utilizzarle ovviamente per svuotare il conto corrente in pochi secondi.