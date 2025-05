Amazon fa crollare il prezzo della smart TV LG OLED: oggi scontata di 620 euro

I migliori televisori sono gli OLED, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di una fedeltà cromatica e di dettaglio decisamente superiore al normale. Tra i produttori più rinomati e richiesti nel mondo troviamo sicuramente LG, azienda che negli anni è stata perfettamente in grado di distinguersi dalla massa con prodotti di alto livello a prezzi comunque abbordabili. Con la recente promozione disponibile su Amazon è possibile avere l’accesso ad un prodotto complessivamente molto buono, ma soprattutto scontatissimo.

Il modello attualmente in promozione è l’OLED48C46LA, trattasi di una variante lanciata nel corso del 2024 della Serie C4, stiamo parlando di un LG OLED evo da 48 pollici di diagonale, smart TV con risoluzione massima in 4K, al cui interno è possibile trovare un processore Alpha9 Gen7, uno dei più recenti in commercio, che offre prestazioni molto rapide ed una velocità di esecuzione unica nel suo genere.

Smart TV LG OLED in super sconto Amazon

Smart TV LG al giusto prezzo su Amazon, questo è davvero ciò che vi attende nel periodo corrente con l’ottima promozione messa a disposizione di ogni utente in Italia. Il valore di listino del prodotto che potete acquistare sarebbe di 1499 euro, ma qui entra in gioco l’offerta migliore del momento, con l’effettiva riduzione di 600 euro (pari al 41%), per arrivare ad un valore finale di soli 879 euro. Premete qui per completare l’acquisto.

Il design del prodotto ricorda chiaramente tutti gli altri modelli di casa LG, mentre internamente è installato il sistema operativo webOS, fiore all’occhiello dell’azienda giapponese, proprio per la sua capacità di fornire prestazioni di alto livello con funzionalità che difficilmente si possono trovare altrove, oltre ad una ottima stabilità generale.