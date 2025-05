BMW i7: la nuova elettrica in arrivo con batteria allo stato solido

Sulle strade di Monaco di Baviera circola qualcosa di più di un’auto di lusso. È una BMW i7 come nessun’altra. Il motivo? È tra le prime al mondo a montare batterie a stato solido, sviluppate insieme all’americana Solid Power. Nessun liquido all’interno, solo materiali solidi. Il risultato? Più leggerezza, maggiore compattezza e una densità energetica che potrebbe spingersi ben oltre gli attuali standard. La collaborazione tra le due aziende è iniziata nel 2016. Dopo anni di sviluppo congiunto, finalmente arriva un segnale concreto. La tecnologia non è più chiusa nei laboratori, ora è su strada.

Tecnologia innovativa per l’autonomia BMW

Dentro questa i7 pulsa un sistema tutto nuovo. Le celle prismatiche della quinta generazione BMW sono state ripensate, riassemblate in moduli speciali, studiati per accogliere le nuove celle solide. È come riscrivere da zero lo spazio interno di un’auto mantenendo la struttura esterna intatta. Gli ingegneri tedeschi e americani lavorano fianco a fianco. Studiano le reazioni delle celle al calore, alla pressione, all’uso prolungato. Ogni test è una finestra sul futuro. Si osserva ogni millimetro, si ascoltano i segnali elettrici come se fossero battiti. La linea sperimentale di Parsdorf produce i primi esemplari con le tecnologie condivise da Solid Power. L’innovazione nasce nella concretezza del lavoro quotidiano.

La BMW i7 con batterie a stato solido non è ancora pronta per il mercato. Esistono ancora ostacoli da superare: produzione su larga scala, costi ancora elevati, durabilità nel tempo. L’esistenza stessa del prototipo è però un segnale potente. È un’auto che percorre chilometri, che vive il traffico reale, che mostra ciò che potrebbe diventare lo standard. Dal 2008 BMW investe sulla mobilità elettrica. Nel suo centro tecnologico di Monaco, oltre 300 partner globali alimentano una visione comune. Università, startup, aziende, ognuno spinge in una sola direzione e cioè reinventare il futuro. E se fosse davvero questo il momento in cui tutto inizia a cambiare per BMW e non solo?