Blackout Canva: utenti bloccati e progetti inaccessibili

Se stamattina hai aperto Canva per sistemare quel progetto in scadenza o per buttare giù due idee al volo, e ti sei trovato davanti a una schermata che non carica… non sei tu, è proprio lui. Canva è andato in tilt, e a quanto pare non sei l’unico ad averlo notato.

Cosa succede a Canva? Timeout, errori e panico creativo

Intorno alle otto e mezza, giusto l’ora in cui tutti iniziano a carburare e a mettersi al lavoro, qualcosa ha smesso di funzionare. Il sito non si apriva, i progetti non caricavano, e in un attimo i social si sono riempiti di messaggi di utenti spaesati. Chi si chiedeva se fosse colpa della propria connessione, chi dava la colpa al computer, chi già rimpiangeva di non aver fatto uno screenshot della grafica da finire. E nel frattempo, le segnalazioni si moltiplicavano a vista d’occhio.

La cosa curiosa è che, anche se può sembrare uno di quei blackout tecnologici passeggeri, questo sembra avere una portata un po’ più ampia. Canva, dal canto suo, ha fatto sapere di essere al corrente del problema e che i tecnici sono al lavoro per sistemarlo. Ma per ora, niente dettagli, niente tempistiche. Solo un “stiamo indagando”, che detto tra noi non consola molto se hai una scadenza a breve o un cliente che aspetta una presentazione.

Chi usa Canva per lavoro – e ormai sono davvero tanti – sa quanto possa essere frustrante trovarsi bloccati così, all’improvviso, senza saperne la ragione. È un po’ come scoprire che ti hanno tolto gli attrezzi da lavoro da sotto il naso proprio quando dovevi metterti a costruire qualcosa. E anche se non è la prima volta che succede, ogni volta sembra coglierci di sorpresa.

Nel frattempo, ci tocca aspettare. Magari prendendoci un caffè, magari provando a ricordare com’era lavorare senza internet. Oppure semplicemente sospirando davanti a quella schermata bianca, sperando che torni presto a riempirsi di progetti, font e colori. Dai Canva, facci questo regalo.