Netflix smette di funzionare sulle vecchie Fire TV

Netflix smette di garantire l’accesso al proprio servizio su alcuni dispositivi Fire TV e Fire TV Stick. Ciò a partire dal prossimo 3 giugno. In particolare, si tratta dei modelli prodotti tra il 2014 e il 2016. Tra i dispositivi coinvolti figura anche la versione dotata di telecomando con comandi vocali per Alexa. Una versione particolarmente gradita dagli utenti. La notizia è arrivata sotto forma di email ai clienti, come riportato da TechCrunch. Secondo quanto emerso, i dispositivi coinvolti non potranno più riprodurre i contenuti Netflix. Al momento, la piattaforma non ha confermato le motivazioni. Ma è facile ipotizzare la scelta è stata guidata dalla mancanza di compatibilità con il codec AV1. Quest’ultimo è stato adottato dal servizio per garantire una migliore efficienza. oltre che maggiore qualità video.

Netflix: esclusi i Fire TV più datati

Il codec AV1, sviluppato dalla Alliance for Open Media, è diventato uno standard imprescindibile per lo streaming in alta definizione e per il risparmio di dati. Dal 2021 Netflix ha avviato un percorso di migrazione progressiva verso tale formato. Spingendo così produttori di smart TV, console e dispositivi di streaming a dotarsi di decodificatori hardware compatibili. I modelli più datati di Fire TV, però, non supportano AV1 in hardware. Tale scenario finisce per rendere impossibile la corretta riproduzione di flussi video codificati in tale nuovo formato.

Di fronte a tale “switch-off” forzato, gli utenti hanno in sostanza due possibilità. Possono continuare a godersi Netflix aggiornando l’hardware con un nuovo dispositivo oppure rinunciare alla visione tramite Fire TV. La prima scelta può rappresentare una sorta di investimento, acquistando un nuovo dispositivo più moderno e performante. In tal modo sarà possibile assicurarsi un’esperienza di visione che sia al passo con gli ultimi aggiornamenti nel settore tecnologico. Una scelta che potrà garantir agli utenti di visionare i propri contenuti streaming preferiti in modo ottimale e senza intoppi.