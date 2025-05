Vivo T4 Ultra, emergono le presunte specifiche

Continuano a spuntare in rete nuove informazioni riguardanti uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Vivo. Lo smartphone in questione è il prossimo Vivo T4 Ultra. In queste ultime ore, in particolare, il leaker Yogesh Brar ha rivelato alcune delle sue presunte specifiche tecniche tramite un post sulla propria pagina del sociak network X. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

Vivo T4 Ultra, emergono in rete alcune delle presunte specifiche tecniche

In queste ultime ore sono state rivelate alcune delle presunte specifiche tecniche del prossimo smartphone di punta del produttore tech Vivo. Come già accennato in apertura, lo smartphone in questione è il prossimo Vivo T4 Ultra e a rivelare queste nuove informazioni è stato il leaker Yogesh Brar. Nello specifico, a detta del leaker il nuovo smartphone dell’azienda potrà contare sulla presenza di un ampio display con una diagonale pari a 6.6 pollici.

Sembra che si tratterà di un pannello OLED con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, sembra che ci troveremo di fronte ad un device di fascia alta. A bordo sembra che ci sarà infatti uno dei potenti processori di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9300. Si tratterebbe dunque di una scelta differente rispetto al modello base Vivo T4, che monta invece il processore medio di gamma Snapdragon 7s Gen 3.

Anche il comparto fotografico dovrebbe essere poi ben fornito. A detta del leaker, dovrebbero esserci infatti un sensore fotografico principale da 50 MP Sony IMX921 e un secondo sensore periscopico sempre da 50 MP. Il leaker non ha rivelato la capienza della batteria che sarà montata a bordo. Tuttavia, ha rivelato che sarà presente il supporto alla ricarica rapida da ben 90W. Per quanto riguarda il software, invece, sembra che a bordo ci sarà Android 15 con l’interfaccia utente prrsonalizzata da Vivo, la FuntouchOS 15.