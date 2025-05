Google lancia AI Mode negli USA

Durante l’evento Google I/O 2025, l’azienda ha annunciato l’attivazione di AI Mode per tutti gli utenti di Google Search negli Stati Uniti. Una funzione che era stata inizialmente riservata a chi partecipava al programma Labs. La modalità assistita da intelligenza artificiale è ora disponibile su larga scala. Il suo obiettivo è quello di trasformare il modo in cui le persone interagiscono con il motore di ricerca. Rispetto a quella tradizionale di Google, AI Mode si presenta come un chatbot integrato in una scheda separata. Progettato per rispondere a richieste più complesse. Come ad esempio confrontare vari modelli di smartwatch o raccogliere informazioni approfondite su un argomento.

AI Mode diventa un assistente ancora più potente e interattivo con Google

Alla base di questa nuova funzionalità c’è una versione personalizzata del modello Gemini 2.5. Questa sostituisce il precedente Gemini2.0. Tra le novità più interessanti, Google ha introdotto Deep Research. Uno strumento che permette agli utenti di chiedere all’intelligenza artificiale di dedicare più tempo per eseguire analisi approfondite. Lo strumento è adesso accessibile a un pubblico molto più ampio. In questo modo si permette agli utenti di ottenere risposte più dettagliate e precise. Inoltre, le funzionalità di AI Mode verranno piano piano integrate nell’esperienza principale di Google Search attraverso le cosiddette AI Overviews.

AI Mode non si limita a migliorare la qualità delle risposte. Ma arricchisce l’esperienza di ricerca con nuove funzionalità che includono anche il supporto alla navigazione web. Grazie a Project Mariner, Google ha sviluppato un agente AI che non solo cerca informazioni. Ma può anche compiere azioni per conto dell’utente. Come ad esempio acquistare biglietti per eventi o prenotare un tavolo al ristorante. Questa tecnologia promette di rendere l’esperienza online più fluida e immediata. Semplificando così operazioni che richiedono diverse interazioni su più siti.

Inoltre, AI Mode sarà in grado di generare grafici e visualizzazioni personalizzate in base alle domande degli utenti. Un’altra importante novità è la personalizzazione avanzata. Questa permetterà agli utenti di utilizzare le proprie ricerche precedenti o collegare il proprio account Gmail per ricevere suggerimenti ancora più utili. Per il commercio elettronico, Google sta provando funzioni di shopping assistito. Queste permetteranno a AI Mode di selezionare i prodotti giusti per ogni esigenza. E anche di completare l’acquisto, sempre con il consenso dell’utente.