Robot a quattro zampe pattugliano i container in Cina

Hai presente quei robot a quattro zampe che sembrano cani meccanici usciti da un film di fantascienza? Bene, adesso immagina uno di loro aggirarsi tra container e terminal portuali in Cina, non per fare spettacolo, ma per scovare fonti radioattive e gas pericolosi. Succede davvero: a Foshan, nella provincia di Guangdong, un cane robotico sta rivoluzionando i controlli doganali nei porti commerciali di Zhujiang e Beijiao, due snodi cruciali per il traffico merci del paese.

Il cane robot diventa ispettore nei porti cinesi

Dietro al progetto c’è la dogana di Guangzhou, che ha deciso di puntare su un approccio molto più sicuro — e, diciamolo, anche molto più futuristico — per affrontare i rischi nascosti tra i container. Il robot è lungo appena 65 cm, ma è un concentrato di tecnologia. È dotato di videocamere, microfoni e ben cinque moduli sensoriali diversi, capaci di rilevare radiazioni, gas pericolosi, cambiamenti ambientali e persino condizioni di umidità e temperatura. Il tutto mentre si muove con una sorprendente agilità tra file di container.

In un test recente, questo “cyber-cane” è stato messo alla prova con un container sospetto. Ha eseguito rilevamenti in dieci punti diversi e ha individuato con precisione una fonte radioattiva, calcolandone anche l’intensità — il tutto senza che nessun umano dovesse avvicinarsi. Una svolta enorme in termini di sicurezza: fino a poco tempo fa, le ispezioni erano lente, manuali e soprattutto rischiose per chi le eseguiva.

Non è la prima volta che robot del genere entrano in gioco in contesti sensibili: basti pensare a Fukushima, dove già nel 2024 un gigantesco braccio robotico è stato usato per recuperare campioni di combustibile radioattivo. Ma qui la novità è la scala operativa e la versatilità di un dispositivo relativamente compatto e mobile.

Li Longhai, uno dei responsabili delle attrezzature presso la dogana, lo ha detto chiaramente: questo tipo di tecnologia permette controlli più rapidi, precisi e, soprattutto, più sicuri. E non è finita qui: le autorità stanno pensando di estendere il suo uso anche al pattugliamento, al controllo di container vuoti e alle ispezioni di routine.

Insomma, se ti capita di passare per un porto cinese e vedi un piccolo cane robotico aggirarsi tra i container… tranquillo, non sta cercando una palla. Sta solo rendendo il mondo un po’ più sicuro.