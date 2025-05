Project Aura: Xreal e Google lanciano gli occhiali Android XR

Durante il keynote di apertura di Google I/O 2025, l’azienda di Mountain View ha presentato in anteprima Project Aura, un innovativo prototipo di occhiali smart sviluppato in collaborazione con Xreal. Basato sulla piattaforma Android XR, il dispositivo promette di combinare la potenza dell’intelligenza artificiale Gemini con un design compatto e funzionalità avanzate. A differenza del visore Project Moohan di Samsung, che adotta un approccio più ingombrante, Project Aura si presenta come occhiali da sole sottili e discreti, ma capaci di offrire un’esperienza immersiva di realtà estesa grazie a due micro-display invisibili a occhio nudo. La tecnologia optical see-through XR consente agli utenti di fruire di contenuti digitali, regolandone l’opacità delle lenti per mantenere il contatto con l’ambiente circostante.

Google mira a fare breccia nel mercato degli occhiali smart

Anche se non sono stati forniti dettagli completi sulle specifiche tecniche, alcune caratteristiche emergono già: il dispositivo integra telecamere nelle cerniere e nel ponte nasale, microfoni e pulsanti sulle aste laterali, il tutto racchiuso in un design elegante e funzionale. Sul piano hardware, Project Aura è alimentato da un chipset Qualcomm ottimizzato per applicazioni XR, anche se il modello preciso non è stato ancora svelato. L’obiettivo, come per il visore Project Moohan, è coinvolgere la community di sviluppatori, consentendo loro di adattare facilmente le app pensate per i visori Android XR a questo nuovo formato di occhiali intelligenti.

Questo annuncio segna un punto di svolta per Google, che con Project Aura punta a rivitalizzare il mercato degli occhiali intelligenti, da tempo in cerca di una vera rivoluzione.

Il dispositivo dovrebbe essere disponibile per gli sviluppatori a partire dal prossimo mese. E sarà presentato ufficialmente durante l’Augmented World Expo, previsto dal 10 al 12 giugno. Non si hanno informazioni certe sul prezzo e sulla data di lancio. Ma la promessa di una nuova era per gli occhiali intelligenti, più pratici e funzionali, è sicuramente in vista.

Con Project Aura, Google sta cercando di posizionarsi come leader nel settore degli occhiali intelligenti. Soprattutto grazie al design che punta a diventare parte integrante della vita quotidiana. Grazie all’adozione di un modello simile a quello di Wear OS, Google fornirà la piattaforma. Mentre i partner esterni si concentreranno sull’hardware, riducendo i rischi legati alla creazione di dispositivi hardware in prima persona.