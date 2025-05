Prezzi carburanti: la Guardia di Finanza agisce contro le condotte illecite

Dal 15 maggio, la riforma delle accise sui carburanti ha preso ufficialmente il via. Il primo passo ha visto un aumento di 1,50 centesimi al litro sul diesel e una riduzione identica sulla benzina. Il piano è chiaro: allineare in cinque anni il carico fiscale su entrambi i carburanti. A fronte di ciò, le nuove accise parlano chiaro: 71,34 centesimi per la benzina, 63,24 centesimi per il diesel. Eppure, qualcosa non torna. I consumatori segnalano un aumento netto del diesel, senza il calo atteso per la benzina. La fiducia scricchiola, la trasparenza è sotto pressione. L’Unione Nazionale Consumatori intanto lancia l’allarme. Si parla di un mercato che reagisce in modo squilibrato, colpendo chi fa rifornimento ogni giorno.

Fiamme Gialle all’attacco: parte la caccia ai furbetti dei carburanti

La Guardia di Finanza non resta a guardare. Scende in campo un piano su scala nazionale. Nessuno escluso. Oltre 660 reparti operativi e i Reparti Speciali avviano ispezioni serrate. La priorità è identificare speculatori e manovre scorrette lungo la filiera dei carburanti. I controlli partono dal prezzo alla pompa e risalgono fino ai fornitori. Gli indizi ci sono. Prezzi non aggiornati, cartelloni fuorvianti, omesse comunicazioni al Ministero. Il tutto con un unico fine: lucrare su una riforma pensata per riequilibrare il mercato. I dati del biennio non lasciano scampo: 20.000 interventi e 9.728 violazioni. Tra queste, 2.416 per irregolarità sui prezzi esposti, e ben 7.312 per omesse comunicazioni.

Il malcontento intanto cresce. Cosa accade quando la promessa di risparmio si trasforma in beffa alla pompa? Chi protegge davvero chi paga? I controlli del prezzo dei carburanti proseguono, ma l’impressione è che il disallineamento tra teoria e pratica sia forte. Si continua a pagare più del dovuto, senza una risposta chiara. Il ministero insiste sulla trasparenza obbligatoria, ma i cartelloni parlano un’altra lingua. L’esposizione dei prezzi resta una giungla per il cittadino ed il timore è che i furbetti sfuggano ancora, nonostante gli sforzi delle Fiamme Gialle. Questa riforma doveva portare equità e chiarezza. Per ora, ha solo alimentato confusione e rabbia.