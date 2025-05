PosteMobile: una rete affidabile per tutti, connettività e servizi

Una delle offerte più interessanti del mercato arriva da PosteMobile, che punta tutto su una formula semplice ma efficace. “300% Digital” è il nome del piano riservato ai nuovi clienti che acquistano online. Al centro dell’offerta vi sono ben 300GB di traffico dati in 4G+, con velocità di navigazione che possono raggiungere i 300Mbps. Il tutto è garantito dalla rete Vodafone, che copre oltre il 99% del territorio italiano.

PosteMobile: più flessibilità, più convenienza, bastano 2€ per avere tutto illimitato

La proposta è valida per un uso personale e prevede un canone mensile di 9,99€. All’attivazione, è richiesto un costo iniziale di 10€ per la SIM, più una prima ricarica da altri 10 euro, che include anche il primo mese di utilizzo. PosteMobile premia poi chi consuma meno di 100GB al mese, regalando 20 credit da usare per chiamate o SMS, al ritmo di un credito per ogni unità.

Nel pacchetto sono compresi servizi fondamentali come “Ti cerco” e “Richiama ora”, oltre all’avviso di chiamata e al controllo gratuito del credito residuo. Nessun costo extra, nessuna sorpresa. Anche l’hotspot è incluso, si possono infatti condividere i propri GIGA con altri dispositivi in modo estremamente semplice. Per chi ha bisogno di una comunicazione più intensa, è disponibile anche un’opzione extra. Ovvero con soli 2€ in più al mese si può accedere al piano “Creami Extra WOW 300”. Questa variante mantiene i 300GB mensili e aggiunge minuti e SMS illimitati. La tariffa base, in caso di mancato rinnovo, prevede 18 centesimi al minuto o per ogni SMS, oltre a 2€ per 500 MB di navigazione al giorno solo alla prima connessione.

Il controllo della connessione a consumo può essere gestito facilmente tramite app, SMS o area personale sul sito. L’utente può decidere se attivare o bloccare la tariffa giornaliera in autonomia. La chiarezza delle condizioni e l’accessibilità della rete rendono questa offerta una soluzione competitiva, in un mercato dove semplicità e trasparenza sono sempre più richieste.