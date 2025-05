Windows 11 si evolve ancora: arriva l’AI in Esplora File, widget migliorati e tante novità

Le nuove build 26200.5603 e 26120.4151 di Windows 11, distribuite nei canali Dev e Beta del programma Insider, portano una serie di miglioramenti concreti, con una particolare attenzione all’intelligenza artificiale. Tra le funzioni più rilevanti c’è l’integrazione delle azioni AI direttamente nell’Esplora file. Selezionando un’immagine in formato JPG, JPEG o PNG, appare una nuova voce nel menu contestuale che permette di applicare modifiche automatiche come la sfocatura dello sfondo, la rimozione di oggetti indesiderati o l’avvio di una ricerca visiva con Bing.

Questo approccio segna un’evoluzione nell’uso dell’AI per attività quotidiane, con un’estensione futura prevista anche ai file Microsoft 365, che potranno essere sintetizzati o trasformati in domande e risposte.

Impostazioni avanzate, widget e risparmio energetico

Un’altra modifica importante riguarda la sezione Impostazioni: la pagina “Avanzate” sostituisce la precedente area “Per sviluppatori”, incorporando anche strumenti derivati da Dev Home. Qui è possibile disattivare i limiti sui percorsi delle cartelle, configurare ambienti virtuali e gestire nuove funzioni dell’Esplora file, tra cui l’integrazione diretta con GitHub.

Novità anche sul fronte widget, che guadagnano un’interfaccia più pulita e contenuti personalizzati. Il sistema sarà affiancato da suggerimenti elaborati da Copilot. Alcune funzioni come il fissaggio dei widget o la possibilità di disattivare il feed non sono ancora operative, ma è presente un’opzione per ripristinare la vecchia interfaccia.

In ambito tecnico, si segnala una nuova gestione del consumo energetico, che regola in modo dinamico l’attività del sistema in base all’interazione dell’utente. Questa funzione mira a migliorare l’autonomia, in particolare nei dispositivi portatili.

Condivisione più controllata e bug risolti

Anche l’interfaccia per la condivisione dei contenuti riceve un aggiornamento: ora si può scegliere il livello di compressione delle immagini prima dell’invio, per bilanciare al meglio qualità e dimensioni del file.

Infine, le build includono diverse correzioni di bug, tra cui anomalie nell’apertura del menu Start, comportamenti anomali di Esplora file, arresti delle impostazioni Bluetooth, e problemi con la schermata di blocco e la modalità provvisoria. Restano alcune criticità aperte, come i malfunzionamenti con i controller Xbox via Bluetooth, che Microsoft prevede di risolvere con i prossimi aggiornamenti.