Pannelli e CO₂: il piano solare urbano della Cina accelera

Se pensi che il fotovoltaico sia roba da tetto di villetta o al massimo qualche campo in campagna, la Cina ha appena riscritto le regole del gioco. Nei primi tre mesi del 2025 ha fatto qualcosa di incredibile: ha aggiunto 60 GW di nuova capacità solare, e oltre metà — parliamo di 36 GW — è arrivata dai tetti. Sì, proprio dai tetti. Mai si era visto un balzo simile in così poco tempo. È come se intere città si fossero svegliate una mattina e avessero deciso di tappezzare ogni centimetro possibile con pannelli solari.

La Cina spinge 36 GW di fotovoltaico urbano in 3 mesi

Il motivo? Un mix ben riuscito di obiettivi climatici ambiziosi e nuove regole intelligenti. A maggio, l’agenzia energetica nazionale cinese ha pubblicato direttive che spingono verso l’autoconsumo — cioè usare direttamente l’energia che si produce — invece di riversarla tutta sulla rete elettrica, che spesso fatica a gestire i picchi di produzione. In pratica: se produci energia, usala. Così risparmi tu e alleggerisci anche la rete.

La Cina sta facendo sul serio. Vuole tagliare le emissioni entro fine decennio e arrivare a neutralità carbonica entro il 2060. E il fotovoltaico — soprattutto quello distribuito, cioè installato su tetti di case, fabbriche, scuole — è la chiave di volta. Certo, non tutto fila liscio ovunque: ogni provincia interpreta le regole un po’ a modo suo. Alcune, come Jiangsu o Guangdong, sono più permissive. Altre, tipo la Mongolia Interna, impongono requisiti molto rigidi: lì per far partire un impianto commerciale bisogna consumare almeno il 90% dell’energia prodotta. Un’impresa non da poco.

Nel frattempo, si affacciano nuovi strumenti per rendere tutto questo sostenibile anche sul piano economico. C’è chi parla di certificati verdi, chi investe nel carbon trading. E i risultati iniziano a vedersi: secondo Carbon Brief, nel primo trimestre del 2025 le emissioni di CO₂ sono calate dell’1,6%, non perché la gente consumi meno energia, ma perché quella che usano è sempre più pulita.

In poche parole? La Cina non si limita a parlare di energia rinnovabile. Sta correndo, pannello dopo pannello, verso un futuro che — finalmente — sembra un po’ più verde.