CoopVoce EVO 150: la tariffa mobile trasparente e conveniente

Se stai cercando una tariffa telefonica semplice, conveniente e senza brutte sorprese, fermati un attimo: c’è qualcosa che potrebbe davvero interessarti. Si chiama EVO 150, è una promo di CoopVoce valida fino al 28 maggio, e offre 150 giga, minuti illimitati, 1.000 SMS e un prezzo bloccato per sempre: 6,90 euro al mese. Già qui verrebbe da dire “ok, interessante”. Ma c’è di più.

CoopVoce EVO 150 fa parlare di sé

Uno dei dettagli che colpiscono subito è il fatto che non ci sono vincoli: puoi attivare, usare, disattivare senza penali o giri strani. E se ti preoccupano le classiche “trappole” che spesso spuntano fuori con gli operatori telefonici… be’, CoopVoce ha fatto della trasparenza uno dei suoi cavalli di battaglia. Dal 2007 non ha mai aumentato una tariffa. Mai. E diciamocelo: in un mondo in cui tutto cambia (e spesso peggiora), sapere che il prezzo resta lo stesso è quasi rassicurante.

Se ti va, puoi richiedere la SIM direttamente da casa, senza pagare né la spedizione né l’attivazione. Oppure puoi fare un salto in uno dei tanti punti vendita Coop e ritirarla lì. In ogni caso, è tutto gratis. E c’è un piccolo bonus per chi resta fedele: dopo tre mesi di utilizzo, ti arriva un cashback da 20 euro. Un bel modo per dire “grazie di esserci”.

Un’altra cosa bella è che l’offerta funziona benissimo anche in viaggio: se vai in un paese dell’Unione Europea, puoi usare i tuoi giga come se fossi in Italia. Nessuna limitazione strana o costi aggiuntivi. E grazie al 4G e al VoLTE, le chiamate sono nitide e puoi continuare a navigare anche mentre telefoni.

E se ti piace l’idea di un operatore attento all’ambiente, sappi che le SIM spedite a casa sono tutte ecoSIM, realizzate con plastica riciclata. Non solo: se fai la spesa alla Coop, puoi trasformare i tuoi punti fedeltà in ricariche telefoniche. Insomma, non è solo una promo, è un piccolo ecosistema pensato per semplificarti la vita.

Una tariffa così chiara, conveniente e stabile è difficile da trovare in giro. Se stavi pensando di cambiare operatore, forse è arrivato il momento giusto.