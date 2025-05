CoopVoce, torna la EVO 200: il prezzo è sotto i 9€ mensili per sempre

CoopVoce presenta anche durante questo mese di maggio 2025 una delle sue proposte più importanti di sempre, ovvero la EVO 200. Questa è una di quelle soluzioni che viene appositamente progettata e lanciata per competere con le tariffe top del mercato mobile. L’obiettivo è chiaro: attrarre clienti dagli altri operatori con una proposta completa, chiara e senza costi nascosti.

EVO 200 mette a disposizione ogni mese minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 200 giga in 4G a 8,90€ al mese, per sempre. Proprio questa caratteristica distingue l’offerta da molte concorrenti: il prezzo non subirà aumenti nel tempo, come da filosofia CoopVoce.

Attivazione gratuita e vantaggi extra

Chi sceglie EVO 200 entro il 19 maggio 2025 potrà attivarla senza costi iniziali. L’offerta è senza vincoli, non prevede penali in caso di recesso e non applica costi extra: se finiscono i giga o gli SMS, la linea si blocca temporaneamente, evitando addebiti imprevisti.

Un’altra particolarità è il sistema di autoricarica con la spesa: acquistando nei punti vendita Coop aderenti, è possibile ricevere ricariche automatiche sulla propria linea. Inoltre, la promozione può essere attivata anche tramite SPID, facilitando l’accesso online in modo rapido e sicuro.

Stessa offerta in Italia e in Europa: CoopVoce non tradisce mai

Per quanto riguarda il roaming, i 200 giga sono disponibili anche nei Paesi dell’Unione Europea senza costi aggiuntivi. Si tratta di un aspetto rilevante per chi viaggia spesso, garantendo continuità di utilizzo della propria linea ovunque ci si trovi all’interno dell’UE.

Con EVO 200, CoopVoce si posiziona in modo aggressivo nel panorama delle offerte mobili, puntando su trasparenza, stabilità di prezzo e servizi concreti. Un’opzione pensata per chi vuole il massimo in termini di giga e chiamate, ma senza sorprese in bolletta.

