BMW M2 CS: potenza e velocità della nuova sportiva tedesca

Ad oggi, gran parte dei segreti della nuova BMW M2 CS sono già stati rivelati su un forum online da una fonte ritenuta affidabile. Ora infatti sappiamo che il cuore della nuova sportiva è un sei cilindri biturbo da 3.0litri. Di conseguenza è in grado di sprigionare una potenza impressionante, ben 523CV e 650Nm di coppia. Tale aumento di prestazioni rispetto all’attuale M2 segnala un netto salto in avanti, posizionando la CS in diretta competizione con vetture di fascia superiore. Le cifre relative all’accelerazione non lasciano dubbi a riguardo, si passa da 0 a 100km/h in 3,7 secondi. In più il lavoro di “alleggerimento”, ottenuto grazie all’impiego intensivo di fibra di carbonio, ha permesso di contenere il peso a 1.710kg nella configurazione americana. Un dato che però fa pensare che la versione europea potrebbe presentare piccole variazioni.

Estetica aggressiva e dettagli esclusivi: così cambia dentro e fuori la nuova BMW M2 CS

BMW ha scelto di offrire la versione CS esclusivamente con il cambio automatico Steptronic a otto rapporti. Niente cambio manuale, una decisione che potrebbe far discutere. La trazione però resta rigorosamente posteriore, a conferma dell’identità sportiva del modello. Sotto il profilo dinamico, l’assetto è stato aggiornato con sospensioni specifiche e un’altezza ridotta di 5mm. La velocità massima raggiunge i 303km/h, grazie anche al perfezionamento aerodinamico e alla leggerezza della struttura.

L’anima della BMW M2 CS si manifesta anche nello stile. Essa presenta linee tese, spoiler posteriore integrato e cerchi Gold Bronze da pista. Ogni elemento è in fibra di carbonio e il design degli interni è altrettanto studiato. Vi sono infatti di sedili sportivi in pelle Merino nera con inserti M, rivestimenti in carbonio e volante in alcantara con indicatore rosso. Tutto parla il linguaggio della velocità, fino ai battitacco personalizzati e alle cinture griffate M.

Sul fronte commerciale, BMW offrirà la vettura in diverse tinte: Black Sapphire, Brooklyn Grey e Portimao Blue senza sovrapprezzo. La speciale Velvet Blue Metallic sarà invece proposta, negli USA, a 3166€. Il prezzo base negli Stati Uniti è fissato a 87,76€, ai quali si possono aggiungere optional importanti come i freni carboceramici da 7,480€. Resta da scoprire se i costi europei si allineeranno o riserveranno sorprese.