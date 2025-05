Risolto il cubo di Rubik in un battito di ciglia: l’impresa dei ragazzi della Purdue

Non è stato un laboratorio d’avanguardia a Tokyo né una sala di test ipertecnologica a Stoccarda a ospitare l’ultima rivoluzione nel mondo della robotica, ma un’aula universitaria nel cuore degli Stati Uniti. Proprio alla Purdue University, quattro studenti hanno costruito da zero un robot in grado di risolvere il cubo di Rubik in 0,103 secondi. Un tempo inferiore a quello necessario per sbattere le palpebre. Con questo risultato, il team ha battuto il precedente primato di 0,305 secondi, appartenente alla giapponese Mitsubishi con il suo TOKUFASTbot.

Non solo software: anche il cubo di Rubik ha dovuto evolversi

Il robot, ribattezzato “Purdubik’s Cube”, è frutto di un progetto partito da un mantra semplice, “Possiamo farlo meglio”. L’idea è diventata presto una realtà concreta nelle mani di Matthew Patrohay, Junpei Ota, Aden Hurd e Alex Berta, che hanno lavorato all’interno dell’Elmore Family School of Electrical and Computer Engineering. Il loro approccio, radicale e al tempo stesso metodico, ha unito competenze ingegneristiche e creatività, portando alla nascita di un sistema robotico capace di vedere, interpretare e agire in una frazione di secondo.

La velocità raggiunta non è stata sufficiente. Il problema successivo era il cubo stesso. A ritmi così elevati, infatti, le strutture tradizionali del gioco non riuscivano a sopportare la pressione. I componenti interni cedevano. Per risolvere questo limite, gli studenti hanno progettato un cubo apposito. Ovvero più resistente, con un nucleo centrale rinforzato e blocchi modificati per ridurre al minimo l’attrito. È stato necessario reinventare anche il supporto fisico, non solo il cervello meccanico.

Ciò che colpisce maggiormente però non è solo la velocità ottenuta, ma la provenienza del risultato. Mentre Mitsubishi poteva contare su infrastrutture industriali, sensori avanzati e algoritmi collaudati, i ragazzi della Purdue hanno avuto solo una buona idea, competenze tecniche e determinazione. La loro macchina ha dimostrato che anche senza budget milionari, si possono abbattere record e ridefinire i limiti della tecnologia. Il Guinness World Records ha già certificato la nuova impresa, che rappresenta non solo un traguardo ma un messaggio chiaro. Ossia che l’innovazione non appartiene a chi ha di più, ma a chi osa di più.