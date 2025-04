BMW M2 CS, il ruggito si avvicina: compaiono foto spia

L’odore di benzina ed il suono graffiante di una sportiva stanno per animare le rive del Lago di Como. La BMW M2 CS, attesa come una vera fuoriclasse tra le compatte ad alte prestazioni, potrebbe mostrarsi in anteprima al Concorso d’Eleganza Villa d’Este. L’evento, in programma tra il 23 e il 25 maggio, rappresenterebbe il palcoscenico ideale per un debutto scenografico. Dalla Baviera, però, nessuna conferma. Solo rumors insistenti e un velo di mistero che alimenta l’attesa. Ci si interroga se questa BMW M2 CS sia pronta a raccogliere l’eredità delle versioni più iconiche del marchio. Le uniche prove tangibili arrivano dai video spia girati sul Nürburgring, dove un prototipo camuffato ha lasciato dietro di sé l’eco di staccate al limite e accelerazioni mozzafiato. Le immagini, catturate a distanza, non rivelano dettagli estetici. La carrozzeria della nuova Bmw per ora resta avvolta in pellicole mimetiche, dobbiamo ancora attendere un po’ affinché tutto veda la luce.

Più potenza e look aggressivo per la sportiva BMW

Secondo chi ha avuto modo di osservarla da vicino, questo modello cela un’anima feroce. Il sei cilindri da tre litri biturbo, già presente sulla BMW M2, dovrebbe essere stato potenziato oltre i 500 cavalli. Se così fosse, il salto prestazionale sarebbe evidente. La versione standard eroga 460 cavalli. Qui si tratterebbe di un’evoluzione netta, senza mezze misure. Si mormora che il carattere della M2 CS non sarà solo una questione di motore. I tecnici BMW avrebbero alleggerito la vettura con l’uso esteso di fibra di carbonio. Cofano, tetto, dettagli nascosti alla vista: tutto pensato per ridurre i chili e aumentare la precisione.

Non sarà solo una belva da cronometro ma si attende anche un’estetica spinta all’estremo. Dettagli unici, interni essenziali ma cattivi, materiali racing. Nessun elemento superfluo. Ogni scelta sarebbe funzionale alla guida. Dentro e fuori, la nuova CS dovrebbe incarnare la visione più pura della sportività BMW. Il tempo stringe. Gli occhi sono puntati su Villa d’Este. Sarà lì che il sipario si alzerà? Forse. O forse no. L’unica certezza è che, se la BMW M2 CS esiste davvero, il cuore degli appassionati ha già iniziato a battere più forte.