Xiaomi lancia il nuovo power bank da 212W

Xiaomi ha da poco presentato il suo nuovo power bank. Il Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000. Un dispositivo ideato per chi cerca potenza e design in un unico prodotto. Ha una capacità da 90,8 Wh. Ed è un power bank perfetto per chi ha bisogno di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. È dotato di una potenza multiporta che arriva fino a 212 W. Offre una velocità di ricarica incredibile, con la possibilità di caricare uno smartphone Xiaomi come il 14T Pro in soli 30 minuti. Grazie alla tecnologia di ricarica PD 3.1, è anche in grado di erogare fino a 140 W su una porta singola. Ideale per dispositivi ad alta potenza come il MacBook Pro.

Tecnologia e sicurezza: Xiaomi ha pensato al power bank perfetto per ogni esigenza

Il design del nuovo power bank non passa inosservato. Trasparente su tre lati, lascia intravedere gli interni. Mentre la scocca arrotondata e robusta favorisce una presa comoda. Il display a colori fornisce tutte le informazioni necessarie. Come la carica rimanente e la velocità di ricarica in tempo reale. Un’ulteriore caratteristica che rende l’esperienza utente ancora più facile. Inoltre, Xiaomi ha integrato cinque batterie da 5000 mAh. Garantendo così una capacità totale di 25.000 mAh. E permettendo di ricaricare rapidamente dispositivi come lo Xiaomi 14T Pro o l’iPhone 15. Non manca la modalità a bassa corrente, pensata per la ricarica continua di piccoli dispositivi come cuffie o smart band.

Il Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000 è stato creato per garantire un utilizzo sicuro e duraturo. Il dispositivo integra un sistema di monitoraggio della temperatura. Ed inoltre un chip di controllo avanzato che ottimizzano l’efficienza energetica. Ha ben nove strati di protezione, tra cui la protezione da sovratensioni, cortocircuiti e surriscaldamenti. Quindi gli utenti possono stare tranquilli durante l’uso. Inoltre, la sua potenza di 90,8 Wh lo rende conforme agli standard internazionali per l’aviazione. Si può quindi tranquillamente portarlo anche in aereo. Questo power bank è compatibile con numerosi dispositivi di brand come Xiaomi, Samsung, Apple, Huawei.

È disponibile all’acquisto sul sito ufficiale di Xiaomi. Il power bank ha un prezzo consigliato di 109,99 euro. Ma è attualmente in offerta a 99,99 euro con spedizione gratuita. Un’ottima occasione per chi cerca un accessorio potente, sicuro e dal design accattivante.