Fastweb punta su ambiente, tecnologia e formazione

Fastweb guarda al domani con una visione precisa. Ovvero offrire soluzioni digitali all’avanguardia e contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico. Il percorso verso la sostenibilità è al centro della missione dell’azienda. La quale, ormai da anni, acquista esclusivamente energia da fonti rinnovabili. L’obiettivo è quello di raggiungere la neutralità climatica entro il 2035, riducendo del 90% le proprie emissioni. A sostegno di questo traguardo, Fastweb ha stanziato un milione di euro per iniziative ambientali. Tra cui progetti di riforestazione e salvaguardia degli ecosistemi marini e costieri.

Educazione digitale e libertà di scelta: i servizi Fastweb pensati per tutti

Ma la sostenibilità non è l’unico fronte su cui l’azienda investe. Sul piano tecnologico, Fastweb propone l’Internet Box NeXXt One. Ossia un modem di ultima generazione con Wi-Fi 6, pensato per offrire velocità e copertura totale all’interno delle abitazioni. Ogni dispositivo connesso alla rete è protetto da malware e minacce digitali, garantendo una navigazione sicura. Insomma, oltre 10 miliardi di euro investiti per lo sviluppo della rete, rendono possibile un accesso stabile e performante a milioni di utenti in tutta Italia. Le offerte sono trasparenti, senza vincoli di durata e con la possibilità di recesso entro 30 giorni dall’attivazione.

La connessione diventa uno strumento per crescere. Con la Fastweb Digital Academy e lo STEP FuturAbility District, l’azienda mette al centro la formazione digitale, offrendo corsi gratuiti per sviluppare le competenze più richieste dal mercato del lavoro. Il futuro, per Fastweb, è quindi fatto di persone capaci di affrontare le sfide della trasformazione digitale con consapevolezza e strumenti.

Anche il contesto mobile è pensato per un’utenza esigente. Esso infatti prevede 150GB mensili, navigazione in 5G, minuti illimitati verso l’Italia e 60 paesi esteri, oltre a roaming incluso in tutta Europa. Le promo si gestiscono tutte facilmente tramite l’app MyFastweb che presenta un’interfaccia intuitiva che consente anche il supporto tecnico diretto. Sono disponibili anche servizi extra come Fastweb Protect per la sicurezza online e l’Opzione Plus, che ogni mese regala vantaggi unici.