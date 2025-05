TikTok ora può salvare la musica su SoundCloud: si passa dal Reel all’ascolto completo

TikTok amplia le sue funzionalità musicali: dopo Apple Music e Spotify, anche SoundCloud entra ufficialmente tra le piattaforme che possono ricevere in automatico i brani ascoltati sul social. La nuova integrazione consente agli utenti di salvare una canzone da un video di TikTok direttamente in SoundCloud, semplicemente cliccando sull’audio e selezionando “Aggiungi all’app musicale”.

Una volta impostato SoundCloud come app predefinita, i brani vengono archiviati in una playlist dedicata creata automaticamente, semplificando l’accesso alle scoperte musicali fatte tra uno scroll e l’altro. Si tratta di un aggiornamento che punta a rafforzare il legame tra creator e artisti, trasformando l’interesse istantaneo in ascolti ripetuti e fan fidelizzati.

TikTok come vetrina globale per gli artisti

Negli ultimi anni, TikTok si è affermata come piattaforma chiave nella promozione musicale. Brani dimenticati tornano alla ribalta, come nel caso di “Pedro”, mentre successi inediti riescono a esplodere grazie a meme, trend e challenge. Taylor Swift ha addirittura riportato la sua musica sulla piattaforma proprio per promuovere il nuovo album The Tortured Poets Department, durante la disputa tra Universal Music Group e TikTok.

Con oltre un miliardo di salvataggi dall’introduzione della funzione nel 2023, il sistema ha dimostrato una capacità notevole nel convertire ascolti occasionali in interazioni concrete. E con SoundCloud ora in gioco, TikTok si avvicina ulteriormente a un pubblico di artisti indipendenti: circa il 70% del catalogo SoundCloud proviene da autori non affiliati alle major.

Nuove metriche per misurare il successo

La collaborazione tra TikTok e SoundCloud potrebbe aprire nuove vie anche dal punto di vista analitico. Dopo la chiusura della classifica Billboard TikTok a inizio anno, mancava un parametro aggiornato per monitorare la popolarità reale dei brani. I salvataggi su piattaforme musicali potrebbero diventare una nuova unità di misura dell’impatto di una canzone, complementare alle visualizzazioni.

Per artisti emergenti come David Kushner, diventato virale con “Daylight”, queste integrazioni rappresentano un’occasione concreta per portare gli ascoltatori oltre il reel, trasformando un clic su TikTok in un ascolto completo e potenzialmente in un nuovo fan.