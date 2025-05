Apple, Siri in Europa potrebbe diventare opzionale: saranno gli utenti a sceglierlo

Apple potrebbe presto fare una scelta storica: rendere Siri opzionale per gli utenti europei. Stando a quanto riportato in queste ore infatti il colosso di Cupertino starebbe lavorando duro per riuscire ad attenersi alle normative europee del DMA. Gli utenti dovranno avere quindi maggiore libertà di scelta, in questo caso anche per quanto riguarda i servizi degli assistenti vocali, nella fattispecie di Apple, Siri.

Siri non sarà più l’unica opzione su iPhone e iPad

Da anni Apple consente di scegliere app alternative per diverse funzioni su iOS e iPadOS, come queste:

Email (Gmail, Outlook);

Navigazione (Google Maps, Waze);

Browser (Chrome, Firefox);

Gestione delle password (1Password, LastPass);

App per messaggi e chiamate (Telegram, WhatsApp).

Ora sembra che questa lista si stia per allungare, includendo anche gli assistenti vocali. Gli utenti europei potrebbero quindi scegliere di sostituire Siri con alternative come Google Assistant (basato su Gemini), ChatGPT o altri chatbot AI come DeepSeek.

Interoperabilità e controllo: cosa cambierà davvero

L’obiettivo della Commissione Europea è garantire una vera interoperabilità: questo significa che gli assistenti vocali alternativi dovranno avere accesso alle stesse funzioni di Siri. In altre parole, Google Assistant, ChatGPT o altre opzioni dovranno poter:

Controllare le app di sistema (chiamate, messaggi, email);

Interagire con le impostazioni del dispositivo ;

Rispondere ai comandi vocali anche a schermo bloccato.

Per Apple dunque siamo di fronte ad un cambiamento epocale, anche in base a quelli che sono i suoi trascorsi. Siri, presente su iOS dal 2011, è stato il primo assistente vocale su smartphone, ma negli ultimi anni ha perso terreno rispetto ai concorrenti come Google Assistant e Alexa. Potrebbe dunque trattarsi di un vero e proprio crocevia per la storia del colosso americano e del suo assistente. Apple per l’ennesima volta si ritroverà di fronte ad una situazione in cui dovrà obbligatoriamente cedere alle normative europee, mettendo gli utenti in condizioni di poter scegliere.