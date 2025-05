Amazon vi regala questo tablet: oggi con un -32% di sconto

Se volete acquistare un nuovo tablet non dovete per forza spendere cifre enormi. Con l’arrivo sul mercato del tablet da 10 pollici realizzato dal marchio Whitedeer potete avere a disposizione un dispositivo con buone caratteristiche tecniche spendendo, però, davvero poco. Il prezzo cui con cui tale dispositivo è stato lanciato è già super vantaggioso ma Amazon ha deciso di andare incontro alle esigenze degli utenti che vogliono spendere poco e ha aggiunto uno sconto del 32% sul prezzo di listino.

Non a caso, si tratta di un dispositivo dotato di una risoluzione di 1280×800 con colori vividi e realistici e immagini chiare. Tutto ciò dunque lo rende perfetto anche per guardare film, programmi TV preferiti o per ascoltare canzoni.

Tablet 10″ Whitedeer a prezzo shock

Perché spendere tanto per l’acquisto di un tablet se oggi è possibile avere a portata di mano una soluzione tech con un rapporto qualità/prezzo eccezionale? Tra i tanti punti di forza che contraddistinguono questo tablet, non possiamo non porre l’attenzione sulla capacità di 8 GB di RAM e 64GB di ROM con supporto per l’espansione della scheda fino a 1TB per memorizzare file e documenti senza troppi limiti. Oltre a ciò, questo tablet con Android 14 supporta il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.3 offrendo una maggiore stabilità e una connessione più veloce.

Lato autonomia, il tablet 10″ del marchio Whitedeer dispone di una batteria da 5.000 mAh che assicura lunghe ore di funzionamento, sia per il lavoro, studio che intrattenimento. Infine, non manca la presenza di una fotocamera frontale da 5MP e una fotocamera posteriore da 8MP, utili per tutti quegli utenti che necessitano anche di scattare fotografie.

Approfittando dello sconto messo a disposizione da Amazon oggi questo tablet da 10 pollici costa solamente 67,68 euro anziché 99,99.