Sony WH-1000XM6: ufficiali le nuove cuffie wireless di fascia alta

Il primo aspetto che salta all’occhio è il ritorno dei padiglioni pieghevoli. Caratteristica delle serie prima delle XM5. Al contrario del passato, però, Sony ha ripensato completamente il meccanismo di rotazione e chiusura, utilizzando componenti interamente in metallo. Il risultato è un ingranaggio che appare solido e duraturo, senza però sacrificare la leggerezza complessiva. Il nuovo archetto è realizzato in ecopelle, con un’imbottitura più generosa. Inoltre, è dotato di un profilo più ampio e un sostegno distribuito su tutta la sommità del capo, riducendo i punti di pressione. A facilitare l’identificazione del lato corretto, l’archetto è ora asimmetrico. Un piccolo dettaglio che velocizza il montaggio e minimizza gli errori, specie al buio o durante un rapido cambi d’assetto.

Ma la caratteristica principale delle WH-1000XM6 è il sistema di cancellazione del rumore. Per tali dispositivi debutta il QN3, un processore personalizzato che gestisce dodici microfoni per captare e neutralizzare in maniera ancora più precisa i suoni indesiderati. Tale ridondanza di sensori permette di isolare un ventaglio più ampio di frequenze ambientali. Mantenendo pulita la riproduzione musicale. Per chi avesse bisogno di rimanere vigile a ciò che accade intorno, è disponibile la modalità trasparenza, con impostazioni personalizzabili per lasciar passare solo gli annunci PA, le conversazioni o l’intero spettro sonoro esterno.

E non è tutto. La modalità a latenza ridotta assicura sincronismi ottimali durante le sessioni di gioco. Mentre la trasmissione via Auracast permette il broadcasting ad alta qualità. La Bluetooth Multipoint, infine, consente di connettere contemporaneamente due dispositivi e di passare automaticamente dall’uno all’altro a seconda dell’audio in arrivo. A completare il quadro, la novità software “Scene-based Listening”. Le cuffie Sony riconoscono in tempo reale l’attività dell’utente e adattano sia il profilo di riproduzione che il livello di ANC. Il tutto senza dover intervenire manualmente.