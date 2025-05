RTX 5000 su CPU Intel 2: il curioso esperimento

NVIDIA

A quanto pare recentemente è arrivata una novità che sicuramente farà felici tutti gli amanti della tecnologia vintage, nello specifico grazie all’ultimo driver GeForce, sarà possibile utilizzare le schede della serie RTX 5000 anche su CPU della famiglia Intel Core 2, Rilasciate ben 15 anni fa, nello specifico questo cambiamento risiede in un punto fondamentale, stiamo parlando nel set di comandi definito come POPCNT (“Population Count”), utilizzata per contare i bit attivi in un valore binario.

Nello specifico, questo comando era inserito all’interno dei requisiti necessari per poter eseguire correttamente i driver delle schede grafiche di ultima generazione, di conseguenza le CPU dovevano essere in grado di supportare questa funzionalità, con l’ultimo driver però questo limite è stato rimosso ed è dunque stato possibile creare abbinamenti tra le GPU di ultima generazione e i processori invece più datati.

Funziona ma non troppo

Un utente su X ha pubblicato un post mostrando di non aver perso tempo e di aver subito sfruttato questa possibilità, creando una configurazione che vedeva come hardware un Intel Core 2 Quad Q9450 e una RTX 5060 Ti, L’utente è riuscito infatti a installare Windows 11 ma non è riuscito a spingersi oltre, quando infatti ha provato ad eseguire i titoli più recenti, questi ultimi hanno mostrato un errore bloccandosi o chiudendosi da soli, il motivo è molto semplice, anche molti videogiochi di ultima generazione hanno il medesimo requisito che invece è stato rimosso dalle schede grafiche, di conseguenza la GPU era in grado di soddisfare le richieste di elaborazione grafica ma la CPU no.

Si tratta dunque di un semplice dettaglio in più per coloro che amano sbizzarrirsi con postazioni retrò per semplice curiosità o passione, ma che in pratica non cambia nulla ad un’esperienza d’uso che ormai necessita a tutti i costi di un hardware abbastanza aggiornato per poter permettere agli utenti di effettuare tutte le loro operazioni giornaliere senza nessun tipo di problema, anche giocare a un videogioco.