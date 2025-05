NVIDIA

NVIDIA ha annunciato un’estensione della sua collaborazione con Microsoft per portare l’intelligenza artificiale direttamente nei PC con GPU RTX. L’iniziativa è stata presentata nel corso del Microsoft Build 2024 e mira a potenziare le funzionalità AI locali su Windows, integrando hardware, software e modelli di machine learning.

RTX e Copilot+: accelerazione AI direttamente nei PC Windows

Con la nuova strategia, i PC dotati di GPU NVIDIA RTX potranno eseguire modelli di intelligenza artificiale direttamente in locale, sfruttando l’accelerazione hardware. L’aggiornamento include il supporto ufficiale a Windows Copilot+, la nuova piattaforma Microsoft per funzionalità AI-native all’interno del sistema operativo.

Il risultato è una maggiore velocità di elaborazione, riduzione della latenza e minore dipendenza dal cloud. Le GPU RTX diventeranno così parte integrante dell’ecosistema AI su Windows, gestendo inferenze (ovvero le fasi di utilizzo del modello dopo l’addestramento) in tempo reale.

NVIDIA ha confermato che oltre 500 milioni di PC nel mondo utilizzano già GPU RTX. Con l’aggiornamento di Windows e il supporto Copilot+, questi dispositivi potranno eseguire modelli AI in locale, come quelli per la generazione di testo, immagini e riconoscimento vocale. Si parla, ad esempio, di modelli generativi e assistenti AI integrati nelle app di produttività.

La possibilità di gestire questi processi senza passare da server remoti rappresenta un cambiamento importante. Riduce i tempi di risposta e migliora la privacy dei dati, evitando che informazioni sensibili vengano inviate online.

La collaborazione tra NVIDIA e Microsoft si concretizza anche sul piano tecnico, con l’integrazione tra le GPU RTX e le API Windows ML e DirectML. Queste interfacce consentono agli sviluppatori di eseguire modelli di machine learning sfruttando direttamente la potenza delle schede grafiche.

NVIDIA fornisce driver ottimizzati e supporto alla piattaforma di sviluppo per facilitare il lavoro dei programmatori. In particolare, è stato annunciato il pieno supporto ai modelli ONNX (Open Neural Network Exchange), uno standard molto usato per il deployment di modelli AI su varie piattaforme.

NVIDIA ha inoltre rilasciato una raccolta di modelli ottimizzati per GPU RTX all’interno di Hugging Face, uno dei principali hub di condivisione per intelligenze artificiali open source. Questi modelli sono compatibili con l’ambiente Windows e sfruttano le librerie DirectML per ottenere performance elevate anche in ambito consumer.

Gli sviluppatori potranno così accedere a modelli già pronti per l’esecuzione locale, con prestazioni ottimizzate per l’hardware RTX, riducendo i tempi di sviluppo di nuove applicazioni AI per PC.

L’uso delle GPU RTX per l’intelligenza artificiale non si limita alla produttività. NVIDIA ha mostrato alcuni esempi di applicazioni creative, tra cui RTX Remix, uno strumento per il remastering automatico di giochi, e applicazioni per la generazione di immagini da testo, la sintesi vocale e il montaggio video automatizzato.