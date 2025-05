Ricoh GR IV: la nuova fotocamera compatta arriva in autunno

Ricoh rinnova la sua celebre linea di fotocamere compatte di alta gamma. A tal proposito, è stato annunciato l’arrivo del nuovo modello GR IV. Si tratta di un concentrato di tecnologia e versatilità che riprende i punti di forza dei predecessori e li porta a un livello superiore. Al centro del progetto c’è un obiettivo di generazione totalmente nuovo. Quest’ultimo è stato studiato per garantire nitidezza e resa cromatica d’eccellenza. Inoltre, Ricoh ha inserito un sensore d’immagine di ultima generazione. Si tratta di caratteristiche che evidenziano la grande attenzione del marchio per la resa finale delle foto.

Ricoh presenta una nuova fotocamera compatta: ecco i dettagli

Il dispositivo mantiene dimensioni contenute, perfette per permettere di infilarlo in tasca o in una piccola tracolla. Per la connettività, la Ricoh GR IV sarà dotato della nuova applicazione “GR World”. Quest’ultima è stata pensata per ampliare l’esperienza d’uso. Ciò introducendo una serie di miglioramenti relativi all’operatività e alla funzionalità della fotocamera Ricoh. L’applicazione è compatibile con tutti i modelli della serie usciti dopo la GR II.

Al momento, il marchio non ha ancora rilasciato informazioni dettagliate riguardo il prezzo della nuova fotocamera. Dunque, bisognerà attendere per scoprire il costo d’acquisto di tale dispositivo. Nel frattempo, Ricoh ha annunciato che il prototipo del GR IV sarà visibile al pubblico dal 31 maggio. Gli utenti interessati potranno recarsi presso il GR Space di Tokyo. Sono attese anche ulteriori tappe. Nel dettaglio, le successive si svolgeranno a Pechino e a Shanghai.

L’arrivo definitivo sul mercato, invece, è programmato per il prossimo autunno. Momento in cui gli appassionati e i fan del marchio potranno finalmente mettere le mani sul nuovo dispositivo compatto. Approfittando così delle caratteristiche offerte per i propri scatti. Non resta, dunque, che attendere il lancio ufficiale. Così da assistere al rilascio definitivo della prossima fotocamera dell’ecosistema di Ricoh.