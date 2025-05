Fujifilm: arriva la nuova fotocamera X-HF1 dal fascino analogico

Tra le novità più interessanti del panorama fotografico, emerge la nuova X-HF1, nota anche come “X half”, di Fujifilm. Si tratta di una nuova fotocamera compatta digitale che riscopre il fascino e le suggestioni del mondo analogico. Il tutto offrendo tutte le comodità del digitale moderno. Il suo sensore half-frame presenta metà delle dimensioni del tradizionale 35 mm. Quest’ultimo consente di ottenere scatti nel classico formato 3:4. Garantendo così una resa cinematografica che rimanda immediatamente alla pellicola. Nell’esperienza di utilizzo l’ingaggio della leva di avanzamento meccanica è un richiamo diretto al gesto di caricare il rullino. Tale elemento tattile, unito all’otturatore completamente meccanico, offre al fotografo la stessa soddisfazione di un tempo.

Fujifilm: cosa offre la nuova X-HF1?

Uno dei punti di forza della X half è la Modalità Fotocamera, pensata per ricreare passo dopo passo l’emozione dello shooting su pellicola. Spegnendo il display LCD touch e affidandosi unicamente al mirino ottico, l’utente deve concentrarsi esclusivamente su inquadratura e messa a fuoco. E poiché il sensore non salva immagini multiple fino a che non si aziona nuovamente la leva. In tal modo ogni fotografia diventa un evento unico. Per vedere le anteprime, bisogna attendere di aver “completato il rullino”, esattamente come nelle vecchie reflex analogiche.

A completare il tutto, le opzioni Effetto Grana, Perdita di Luce e Alone, permettono di conferire agli scatti atmosfere retrò. E se due formati verticali vi sembrano meglio di uno, la fotocamera può, sul momento, unire due frame in un’unica composizione panoramica verticale. Regalando prospettive originali per stampe e condivisioni sui social.

La connettività Wi-Fi integrata e l’app dedicata “X half” permettono un trasferimento rapido di foto e video verso lo smartphone. Qui è possibile inviarle istantaneamente ad una stampante Instax Link Series. Disponibile a partire dal mese di giugno, la Fujifilm X-HF1 verrà lanciata sul mercato internazionale al prezzo di 829€. Con le sue caratteristiche, la nuova fotocamera X half promette di riportare la magia del rullino negli scatti quotidiani, senza dimenticare la comodità delle nuove opzioni digitali.