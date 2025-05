Klarna: allarme rosso per le perdite, i clienti non pagano le rate

In tutta probabilità, ognuno di noi conosce bene il servizio di pagamento Klarna, questa piattaforma consente nel dettaglio di suddividere il costo di un acquisto in tre rate a tasso zero da pagare una volta al mese offrendo tra l’altro un servizio di pagamento posticipato di 30 giorni, acquista ora e paga dopo, secondo le ultime novità però l’azienda starebbe passando un periodo decisamente negativo a causa di numerosi utenti che pagano in ritardo o peggio non pagano proprio le rate, tutto ciò infatti sembra aver portato la società ad una perdita netta di 99 milioni di dollari nel primo trimestre, scopriamo cosa sta succedendo.

Troppi insoluti

Nello specifico sembrerebbe che la perdita totale sui crediti di consumo sia arrivata a ben 136 milioni di dollari con un aumento percentuale del 17% rispetto all’anno precedente, nel dettaglio un’analisi dell’azienda dimostra come addirittura il 41% degli utenti abbia pagato almeno una volta una rata in ritardo, tra i ritardatari è evidenziata una predominanza di giovani uomini, famiglie che usano il credito per fare la spesa o utenti decisamente ad elevato tenore economico.

Si tratta dunque di una situazione abbastanza delicata per l’azienda che ovviamente vede tutto il proprio credito, andare perduto e non tornare come previsto, cosa che influisce negativamente dal momento che il prestito che viene effettuato e a tasso zero e l’azienda guadagna principalmente tramite le commissioni ai commercianti che sfruttano il servizio e le more ai pagatori ritardatari, cosa che in questa situazione potrebbe portare a un guadagno maggiore ma che si traduce in una perdita ulteriore di denaro dal momento che molti debiti restano insoluti.

Nel frattempo l’azienda ha ufficializzato il proprio utilizzare l’intelligenza artificiale all’interno degli uffici per cercare di ridurre i costi interni, non a caso le più recenti voci parlano di un licenziamento di massa che ha portato alla perdita di 700 posti di lavoro per tagliare le spese aziendali.