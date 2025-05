Dentro l’hangar dell’X-59, il jet che sfida il rumore

Pensa ad un aereo capace di superare la barriera del suono… senza far tremare i vetri delle case o spaventare i cani con un boato assordante. No, non è fantascienza, è il cuore di uno dei progetti più ambiziosi della NASA: l’X-59. Questo jet sperimentale non punta solo a correre oltre Mach 1, ma a farlo in silenzio (o quasi), riscrivendo le regole del volo supersonico sopra le città.

X-59, il jet che rompe la barriera del suono in silenzio

Negli ultimi giorni, l’X-59 è stato protagonista di una fase di test piuttosto particolare. Niente voli acrobatici né decolli spettacolari: il jet è rimasto fermo nel suo hangar a Palmdale, in California. Ma non è stato un momento di pausa. Si è trattato di una serie di test detti aluminum bird — una versione avanzata delle classiche prove da terra, dove l’aereo “finge” di volare per davvero. A differenza degli iron bird, dove i sistemi vengono testati su strutture separate, qui l’unico prototipo esistente è stato usato come banco di prova. Perché sì, c’è solo un X-59 al mondo.

L’obiettivo? Far lavorare tutto come se fosse già in aria: i computer di bordo hanno comandato le superfici mobili, i tecnici hanno simulato guasti, e gli ingegneri hanno osservato se l’aereo — o meglio, il suo “pilota virtuale” — riuscisse a gestire la situazione.

Dietro al design affusolato dell’X-59, con la sua fusoliera lunga e stretta e i piccoli canard davanti, c’è una tecnologia pensata per domare le onde d’urto e trasformare il boato in un suono molto più contenuto. Parliamo comunque di un jet che, quando volerà per davvero, potrà raggiungere i 1.590 km/h a oltre 16.000 metri di quota.

Curiosamente, molte componenti arrivano da altri aerei: la cabina è presa da un T-38 Talon, il carrello d’atterraggio da un F-16. Un mix tra passato e futuro, tra pezzi testati e innovazioni estreme. L’X-59 non è solo un prototipo: è un messaggio chiaro. Il volo supersonico potrebbe tornare. Ma stavolta, con un tocco di discrezione.