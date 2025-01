C’è una bellissima notizia per gli appassionati di e-commerce e soprattutto di eBay.

Infatti, la piattaforma di commercio elettronico a breve integrerà Klarna anche in Italia.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si sta parlando.

Cos’è Klarna?

Klarna, per chi non lo sapesse, è un’azienda svedese che si occupa di tecnologia finanziaria, diventata estremamente famosa negli ultimi tempi.

Il motivo di tutta questa fama sta nel fatto che Klarna offre una serie di servizi che possono rivelarsi estremamente utili per i consumatori.

Il suo servizio più famoso è il pagamento “Compra ora, paga dopo“, con il quale gli utenti possono rateizzare i propri pagamenti.

Si tratta sicuramente di un servizio molto apprezzato, poiché in tempi di crisi come quello che stiamo vivendo, avere la possibilità di dilazionare il pagamento degli acquisti è molto utile.

Klarna permette infatti di acquistare un articolo e pagarlo dopo 30 giorni, oppure suddividere il pagamento in rate mensili, a partire da tre a rate, oppure da sei, o addirittura da 12 rate.

Klarna sbarca su eBay: tutti i vantaggi

Quando Klarna sbarcherà su eBay Italia sarà un processo estremamente vantaggioso sia per quanto riguarda gli acquirenti, ma anche per quanto riguarda i venditori, e infine, anche per lo stesso eBay che aumenterà la propria competitività.

La maggiore flessibilità nei pagamenti potrebbe sicuramente avvantaggiare gli acquirenti che potranno permettersi di fare molti più acquisti, oltre a una semplicità e una sicurezza durante i pagamenti, e di rimando si dovrebbe avere un aumento delle vendite, che avvantaggerebbe anche i venditori.

Klarna è già molto popolare in Italia, poiché è già utilizzata da altre piattaforme, ed è proprio questa popolarità ad aver spinto eBay a integrare questo sistema di pagamento nella propria piattaforma.

Risulta essere estremamente importante, per una piattaforma che sostiene l’economia circolare, diventare ancora più accessibile per tutti.