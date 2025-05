Google ripensa all’accesso per il suo assistente AI: Gemini diventa a portata di swipe

Google continua a innovarsi nel campo dell’intelligenza artificiale, puntando su un’interazione sempre più fluida e naturale. L’ultima novità arriva da una versione beta dell’app Google (16.19.42.sa.arm64), in cui è stato individuato un cambiamento interessante nel modo in cui si accede a Gemini, l’assistente AI del sistema operativo Android. Attualmente, per passare all’interfaccia a schermo intero dell’assistente, è necessario avviare una conversazione, attendere la comparsa di un’icona, e solo allora effettuare l’espansione. Questo procedimento, anche se funzionale, è risultato macchinoso per molti utenti.

Google: un piccolo gesto per un grande passo nell’integrazione AI su Android

Secondo un’analisi approfondita del codice, Google sta cercando di cambiare radicalmente quest’ esperienza. Basterebbe infatti uno swipe verso l’alto su una barra posta nella parte superiore dello schermo per aprire direttamente la visualizzazione completa di Gemini. Un gesto semplice, immediato, pensato per offrire l’accesso istantaneo a tutte le funzioni dell’assistente, senza passaggi intermedi o altri click. Insomma, una scelta che mira a rendere l’intelligenza artificiale non solo più presente, ma anche più accessibile in ogni momento.

Tale progetto rientra in una strategia più ampia di Google, che da tempo sta cercando di fondere sempre di più l’AI con l’esperienza d’uso quotidiana degli utenti. Gemini, in questo contesto, rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui questa visione prende forma. Rendere possibile l’accesso all’assistente da qualsiasi schermata del telefono, senza interruzioni, significa avvicinare le persone a un supporto costante, pronto a rispondere in ogni momento.

In ogni caso è bene però mantenere una certa cautela. In quanto non sempre ciò che appare nei codici delle versioni beta viene sempre sviluppato ufficialmente. Tutto ciò potrebbe infatti trattarsi solo di un test interno, di un esperimento in fase embrionale o di una funzione accantonata in seguito. Ma il semplice fatto che Google stia valutando questa opzione conferma quanto l’interazione con l’AI rappresenti una priorità per il futuro del mondo Android. Non resta che attendere sviluppi concreti, con la speranza che venga rilasciato al grande pubblico.