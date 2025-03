Dyson Supersonic r: il phon professionale arriva nelle case

Dyson rivoluziona ancora una volta il mondo dell’haircare con il nuovo Supersonic r. Un asciugacapelli che combina potenza, leggerezza e tecnologia intelligente. Finora riservato esclusivamente ai professionisti, il dispositivo sarà presto disponibile anche per il grande pubblico. Così da permettere a chiunque di ottenere risultati impeccabili direttamente a casa propria.

La novità più evidente di questo modello è la sua struttura più compatta e maneggevole rispetto alla versione precedente. Il Supersonic r è più piccolo del 30% e più leggero del 20%. Tutte caratteristiche che lo rendono ancora più pratico da usare. A spingerlo è il potente motore Dyson Hyperdymium. Il quale raggiunge 110.000 giri al minuto con una potenza di 1.700watt. Ciò assicura un’asciugatura rapida e uniforme. Riducendo il rischio di danneggiare i capelli grazie alla distribuzione ottimale del calore.

Dyson Supersonica r: accessori intelligenti per ogni tipo di capello

Oltre alla potenza, il phon di Dyson si distingue anche per il suo design innovativo. Il quale risulta essere caratterizzato da linee morbide e un’estetica elegante. La sua tecnologia avanzata permette di proteggere la fibra capillare e di garantire una piega duratura. Senza compromettere in alcun modo la salute del capello.

Un altro punto di forza del Supersonic r è l’integrazione di accessori intelligenti dotati di tecnologia RFID. Questi componenti comunicano direttamente con il dispositivo. Permettendogli di regolare automaticamente la temperatura e il flusso d’aria in base all’accessorio collegato. In questo modo, ogni tipo di capello, dal liscio al riccio, riceve il trattamento più adatto senza subire danni. L’esperienza d’uso è resa ancora più personalizzata dalla vasta tipologia di accessori pensati per ogni esigenza di styling. Le persone potranno contare su strumenti progettati per disciplinare i capelli crespi, creare volume o definire le onde con la massima precisione.

Il nuovo phon Dyson sarà disponibile in Italia dal 7 aprile, nella sofisticata colorazione Rosa Cipria e Oro Rosa, al prezzo di 549€. Per i professionisti, resta in vendita la versione con cavo più lungo nella colorazione Blu Pervinca e Topazio. Già acquistabile attraverso il sito ufficiale Dyson e rivenditori selezionati. Invece, per l’estate, è attesa una nuova variante cromatica dedicata ai saloni di bellezza.