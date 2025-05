Whatsapp: in chat arriva una truffa che buca il conto corrente

A quanto pare d’ora in avanti anche quando utilizzate WhatsApp dovrete prestare attenzione anche in quel caso alle truffe online, i truffatori infatti sono sbarcati anche all’interno dell’applicazione di messaggistica istantanea e proprio non vogliono lasciare scapole community dal momento che stanno letteralmente inondando le caselle degli utenti con messaggi fraudolenti pensati ovviamente per indurli in errore, portandoli di fatto accadere in trappola, l’obiettivo è rimasto sempre lo stesso, ottenere dati sensibili delle vittime da poter utilizzare a proprio vantaggio in altri reati come il furto dal conto corrente o peggio ancora il furto di identità, a cambiare è però il modus operandi dal momento che i truffatori utilizzano WhatsApp poiché consente loro di raggiungere un bacino di utenti davvero molto più ampio rispetto ai metodi convenzionali, ciò dunque aumenta per una questione di statistica, le probabilità di successo delle loro truffe.

La nuova truffa esplosa qui in Italia ribadisce perfettamente tutti questi concetti, quest’ultima però non solamente si basa su WhatsApp ma anche sulle videochiamate disponibili al suo interno, scopriamo nel dettaglio come funziona in modo da poterci difendere in modo efficace.

Una nuova truffa letale per il conto in banca

La truffa di cui parliamo oggi esordisce con un semplice messaggio che gli utenti inviano la vittima spacciandosi per la sua panca di riferimento, all’interno di questo messaggio avvisano di dover recapitare una comunicazione molto urgente alla vittima, sottolineando però che tale comunicazione può essere recapitata solo tramite video chiamata a per ragioni di sicurezza, così facendo convincono la vittima ad avviare la video chiamata e poi la convincono anche ad attivare la condivisione schermo, una volta fatto poi convincono il malcapitato a effettuare il login presso la propria piattaforma Internet banking personale e così facendo riescono a registrare username e password di accesso per poi utilizzarle in un secondo momento a proprio vantaggio, ovviamente per svuotare il conto corrente in pochi minuti.