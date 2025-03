BMW Serie 7: restyling in arrivo, ma senza la rivoluzione della Neue Klasse

BMW si prepara a lanciare il restyling della Serie 7, con test in corso nel Nord Europa. Mentre molti attendevano un cambio radicale, influenzato dal nuovo linguaggio di design Neue Klasse, le prime immagini sembrano raccontare un’altra storia. Cosa accadrà alla tanto discussa griglia XXL? A differenza dei futuri modelli come la iX3, che porterà in dote il design del futuro, la nuova Serie 7 sembra voler mantenere salda la sua identità. Non ci sarà dunque il drastico abbandono del doppio rene che aveva diviso gli appassionati. Gli esperti suggeriscono che il facelift sarà lieve, concentrandosi su affinamenti piuttosto che rivoluzioni. Perché stravolgere una linea vincente? Lo stile attuale ha segnato il successo dell’auto di lusso e BMW sembra voler giocare sul sicuro. Anche i caratteristici fari sdoppiati potrebbero subire solo leggere modifiche, mentre la parte superiore del frontale resta, per ora, nascosta sotto il travestimento.

Un lusso ancora più esclusivo per la BMW Serie 7

E gli interni? Sebbene le foto spia non mostrino ancora l’abitacolo, le attese sono alte. L’ipotesi più accreditata è un aggiornamento dell’infotainment, per rendere la tecnologia a bordo ancora più avanzata. Ma non è tutto. Probabili nuovi rivestimenti saranno studiati per esaltare l’ambiente già premium della Serie 7, rendendola ancor più esclusiva. BMW, da sempre sinonimo di eleganza e innovazione, continuerà a sorprendere? Questo restyling punta su piccoli dettagli, evitando anche qui grossi cambiamenti. Si avrà una rivoluzione più avanti, con la progressiva adozione dello stile Neue Klasse? Domande che appassionati e critici si pongono mentre aspettano ulteriori novità.

Sul fronte delle motorizzazioni, poche certezze per ora. Tuttavia, è ragionevole aspettarsi che la gamma rimarrà ampia, mantenendo le opzioni mild-hybrid e plug-in hybrid. Non mancherà naturalmente la versione completamente elettrica, la BMW i7, che continuerà a guidare la transizione verso una mobilità più sostenibile. Il restyling, dunque, non sarà rivoluzionario ma mirato a garantire alla Serie 7 il suo posto nel cuore del mercato del lusso. Restano molte incognite, ma una cosa è certa: BMW non ha mai smesso di perfezionarsi, anche quando sembra giocare sul sicuro.