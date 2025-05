L’ascesa dell’intelligenza artificiale ha coinvolto i settori più disparati e tra questi quello dello shopping non resta escluso. A tal proposito Walmart si prepara alla rivoluzione dichiarando di voler investire sugli agenti IA così da permettere agli acquirenti di avere una sorta di assistente in grado di effettuare acquisti in maniera indipendente.

Consapevole dei cambiamenti che stanno investendo il modo di acquistare online e la comunicazione pubblicitaria, Walmart è pronta a cambiare strategia per tenersi al passo coi tempi. La multinazionale afferma, infatti, di essere già a lavoro sullo sviluppo di servizi di intelligenza artificiale che potrebbero supportare gli utenti durante l’acquisto e addirittura organizzare ed effettuare spese al loro posto.

Walmart investe sull’intelligenza artificiale per favorire gli acquirenti

In un futuro non troppo lontano potrebbe essere sufficiente chiedere di fare la spesa al proprio assistente dotato di intelligenza artificiale. Basterà chiedere di rifornire la propria dispensa o elencare i prodotti che si intendono acquistare; o ancora, chiedere di selezionare e ordinare prodotti a tema. L’esempio più interessante proposto da Vasuved ipotizza uno scenario in cui l’utente potrebbe addirittura chiedere all’agente IA di organizzare una festa a tema unicorno per la figlia, esaltando così il supporto che un tale strumento potrebbe offrire nello svolgimento delle attività quotidiane. Per Walmart si tratterebbe di una novità interessante, sopratutto se tenuto in considerazione l’aumento delle vendite effettuate tramite e-commerce negli ultimi mesi.

Microsoft Copilot è un ottimo esempio di ciò che un agente IA sarebbe in grado di fare. Soltanto poche settimane fa, infatti, Microsoft ha annunciato il suo aggiornamento tramite il quale Copilot si presenta come un vero e proprio assistente personale, capace di memorizzare informazioni personali ed eseguire attività come prenotare biglietti per un viaggio o prenotare il tavolo per una cena in ristorante. Questi sono soltanto alcuni degli scenari che permettono di apprezzare il supporto offerto da tali tecnologie, che non pretendono di sostituirci ma di facilitare e velocizzare operazioni che potrebbero rendere la quotidianità più semplice da affrontare.