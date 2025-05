Logitech G annuncia le cuffie da gaming Logitech G522

Logitech G ha ampliato la famiglia di cuffie da gaming G5 con le nuovissime G522. Pensate per i giocatori, le cuffie wirless offrono a tutti gli utenti, anche quelli che non puntano ad un utilizzo competitivo, le massime prestazioni con la possibilità di personalizzare l’esperienza di ascolto.

Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech G ha dichiarato: “Le G522 sono state create per i giocatori che mettono passione e personalità in tutto ciò che fanno”. Desai ha poi continuando mostrando la versatilità delle cuffie: “Sia che stiate scalando le classifiche, sia che stiate trasmettendo in streaming per il vostro pubblico, sia che vi dedichiate a sessioni di gaming che durano tutta la notte, le G522 migliorano il vostro gioco con prestazioni, funzionalità e stile di un altro livello”

Le Logitech G522 raccolgono l’eredità delle G733, uno dei modelli più popolari e apprezzati della gamma del costruttore. Tuttavia, il brand ha voluto migliorarne tutti gli aspetti per offrire agli utenti un prodotto innovativo e al passo con i tempi.

Logitech G ha presentato ufficialmente le cuffie da gaming Logitech G522 pensate per tutti coloro che desiderano un audio cristallino

Il design ha subito piccole ma importanti modifiche per risultare più fresco e moderno. Gli spigoli presenti sul precedente modello sono stati ammorbiditi per comunicare una maggiore raffinatezza ed eleganza. Inoltre, dal punto di vista ingegneristico, le Logitech G522 garantiscono un funzionamento perfetto per ogni tipo di utilizzo.

Logitech G ha ascoltato il feedback della propria community e ha realizzato un prodotto che possa consentire ai gamer, ai content creator e a chiunque le indossi di godere di un audio cristallino. I driver PRO-G sincronizzati ad alta fedeltà uniti all’elaborazione del segnale digitale a 48 kHz/24 bit consente un ascolto preciso e immersivo. Inoltre, il microfono a 48 kHz/16 bit può contare sulla tecnologia BLUE VO!CE che esalta la voce anche in condizioni di forte rumore di fondo.

Le G522 sono progettate per lunge ore di utilizzo e presentano padiglioni auricolari ridisegnati per massimizzare la comodità. La schiuma memory foam e il nuovo tessuto di rivestimento migliorano il comfort e facilitano il raffreddamento.

La versatilità delle G522 emerge anche nella connettività tri-mode, che consente di passare da un modo di utilizzo all’altro. Gli utenti possono scegliere tra la connettività LIGHTSPEED, Bluetooth e tramite USB-C. Disponibili nelle colorazioni bianca e nera, il prezzo consigliato è di 169.99 euro e sono acquistabili sul sito ufficiale LogitechG.com .