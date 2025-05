Volkswagen Golf GTI elettrica in arrivo: grandi prestazioni garantite

La prossima generazione della Volkswagen Golf sarà 100% elettrica e poggerà sulla piattaforma SSP, la stessa pensata per i modelli premium del Gruppo. Il debutto è atteso tra il 2028 e il 2029, un arco di tempo che Volkswagen sfrutterà per perfezionare ogni dettaglio del modello. Il CEO Thomas Schäfer ha definito la futura Golf GTI elettrica una “mostruosa”, segnale chiaro di prestazioni elevate e guida emozionante. Il progetto è già in sviluppo e nulla sarà lasciato al caso. La GTI dovrà mantenere l’identità storica, fatta di grinta, precisione e fedeltà al piacere di guida. La nuova generazione resterà una vera Golf, mantenendo le proporzioni familiari e soprattutto la trazione anteriore, in netta distinzione rispetto all’attuale ID.3. Ogni elemento sarà curato per non deludere le attese su un modello che ha segnato la storia delle auto sportive e compatte non solo della Volkswagen. L’elettrificazione dovrà esaltare, non snaturare, lì sta il gioco e la “vittoria”.

Una Volkswagen Golf GTI che regala potenza

Volkswagen sta lavorando a una GTI elettrica che conserverà l’adrenalina dei modelli a benzina. L’uso degli strumenti digitali avanzati consente agli ingegneri di progettare già oggi ogni dettaglio in ambienti virtuali. Il risultato? Una vettura che promette di coinvolgere tanto quanto le sue celebri progenitrici. Quanto costerà? I primi rumors indicano una cifra attorno ai 45.000 euro, posizionandosi così nel segmento delle compatte elettriche sportive. Il prezzo della Volkswagen, però, sarà giustificato da tecnologie all’avanguardia, materiali premium, autonomia superiore ai 500 km e accelerazioni fulminee. Sarà davvero possibile ricreare il leggendario equilibrio tra potenza e leggerezza? Le parole di Schäfer sembrano scommettere di sì.

Non solo arriverà la Volkswagen GTI pare . Nei piani Volkswagen c’è anche una Golf R elettrica. A differenza della sorella, questa versione avrà doppio motore e trazione integrale, rimanendo fedele al DNA della R: pura forza su ogni superficie. Prestazioni ancora più elevate, con numeri che potrebbero superare i 350 cavalli. Può un simbolo dell’era termica diventare leggenda anche nell’elettrico? Le intenzioni sembrano serie, la strada è tracciata. Serve solo aspettare.