MSI: niente più bloatware e controllo RGB proprietario

La nota azienda che si occupa di hardware per pc ha lanciato una piattaforma web che consentirà la semplificazione della gestione dell’illuminazione RGB dei propri dispositivi, il nuovo sistema si chiama Portal X ed è stato recentemente annunciato dall’azienda presente nel titolo, questa piattaforma promette di liberare gli utenti dall’obbligo di installare software proprietari per controllare le luci RGB presenti all’interno dei dispositivi targati Msi, si tratta ovviamente di un passo in avanti che ovviamente lascia spazio anche ad alcuni interrogativi sulla sicurezza e affidabilità di un approccio basato su cloud, nonostante tutto però la soluzione risponde a un’esigenza concreta della community di liberarsi di utility e software aggiuntivi per ciascun componente presente nel proprio sistema.

Illuminazione gestita via web

Nello specifico, l’illuminazione RGB è ormai presente ad ogni livello nel mondo hardware dal momento che fa da abbellimento anche abbastanza tamarro ad ogni componente, schede madri, alimentatori e periferiche di qualsiasi tipo sono decorate con LED di vario genere, tutto ciò come potete immaginare, è portato allo sviluppo di vari software proprietari davvero molto diversificati che magari obbligano l’utente a doverne installare uno apposito per ogni componente, Portal X elimina questo problema dal momento che consentirà la gestione unificata di ogni LED RGB tramite qualsiasi browser web, eliminando dunque la necessità di scaricare programmi terzi, come se non bastasse la piattaforma punterà alla semplificazione dell’esperienza utente, sebbene allo stato attuale sembri supportare solamente il sistema operativo Windows senza citare in nessun modo un eventuale supporto futuro per Linux o macOS.

Ovviamente questo sistema a fronte di importanti vantaggi include anche alcuni elementi di dubbio, innanzitutto una piattaforma web implicherà una dipendenza dei server dell’azienda, cosa che in caso di interruzioni andrebbe a vanificare di fatto tutto il lavoro svolto in precedenza, gli utenti potrebbero infatti perdere momentaneamente o anche permanentemente l’accesso alla gestione RGB, cosa che potrebbe verificarsi anche se Msi dovesse un giorno decidere di interrompere il programma.