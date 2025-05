Minix: promozioni esclusive a Maggio 2025

Minix, azienda leader nel settore dei mini PC (ma produttrice anche di dispositivi per auto CarPlay/Android Auto, caricabatterie rapidi e non solo), con tantissimi utenti in tutto il mondo, propone al pubblico una serie di sconti interessanti fino al 3 giugno 2025, in occasione della presentazione dei nuovi modelli che stanno per debuttare sul mercato. In aggiunta, solo per selezionati modelli, è possibile ricevere uno sconto extra del valore di 10 dollari, con l’applicazione del coupon MinixMay in fase d’acquisto. Scopriamo da vicino i migliori prodotti in promozione.

Minix NEO Z97: il mini PC più piccolo al mondo che supporta il triplo display in 4K

Neo Z97 integra un sistema di raffreddamento eccezionalmente funzionale, abbinato con un processore Intel N97 (6MB di cache e frequenza di clock a 3,6GHz), la scheda grafica è la Intel UHD, alle cui spalle trovano posto 12GB di RAM LPDDR5X (a 4800MHz), oltre a 512GB di memoria interna su SSD M.2 2280 PCIe 3.0. La connettività è molto buona, con WiFi 6 dual-band e bluetooth 5.2, oltre alle due porte HDMI 2.1 (in 4K a 60hz) ed una DisplayPort 1.4 (sempre in 4K a 60hz).

Disponibile con sistema operativo Windows 11 Pro, è in vendita a 219.99 dollari, scontabile di 10 dollari con il coupon.

Minix Z150-0dB: il mini PC senza ventole

Il prodotto è caratterizzato da un design completamente privo di ventole, il che porta la rumorosità a 0dB, al suo interno si trova un processore Intel Twin Lake N150 (con frequenza di clock a 3,60GHz), scheda grafica Intel UHD, ed una configurazione che può essere di 8/16GB di RAM DDR4 (3200mMhz), espandibile fino a 32GB, e 256/512GB di memoria interna. La connettività è garantita dal WiFi 6 dual-band e dal bluetooth 5.2, mentre in termini di porte fisiche possiamo trovare 2 HDMI 2.1 (in 4K a 60Hz).

Il sistema operativo è Windows 11 Pro, perfetto per gli ambienti sileziosi, è in vendita a 274,90 dollari, in sconto di 10 dollari con coupon.

Minix SF15 FOLD : monitor portatile dual-screen foldable

Equipaggiato con un dual screen da 15,6 pollici di diagonale, IPS LCD con risoluzione di 1920 x 1080 pixel, supporto HDR e refresh rate a 60Hz, permette di regolare la luminosità tra 20 e 300 cd/m2, per essere poi utilizzato praticamente con qualsiasi device, grazie alla presenza di un buon quantitativo di porte (rendendolo compatibile con anche tutti i sistemi operativi). Da non trascurare nemmeno la presenza di due speaker audio, per garantire un’ottima resa complessiva.

Il Minix SF15 FOLD può essere acquistato a 306,9 dollari, in sconto di 10 dollari con l’aggiunta del coupon.

Minix CP89-HD: display portatile wireless per auto

Il Minix CP89-HD è pensato per essere utilizzato in auto, supporta sia Apple CarPlay che Android Auto, ed è compatibile con il 99% dei veicoli nel mondo. Integra un display da 8,9 pollici con 60fps, tecnologia IPS e 170 gradi di angolo di visione; il processore è affiancato da 256MB di RAM (la più alta in commercio) e 8GB di ROM eMMC. La connettività non manca con la porta 3.5mm AUX, ma anche bluetooth e trasmettitore FM, il tutto affiancato dalla presenza di speaker integrati, sensore di luminosità che la regola in automatico e stand magnetico che facilita di molto il montaggio sulla vettura.

Il prodotto è disponibile all’acquisto al prezzo di 186,99 dollari, in sconto di 10 dollari con il coupon.

