Gmail si aggiorna con le smart replies: usano Gemini e anche i nostri file

Durante il Google I/O 2025, è stata annunciata una nuova generazione di smart replies per Gmail, progettata per rendere più semplice e veloce la gestione delle email grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale Gemini. A differenza delle risposte automatiche attuali, quelle in arrivo saranno molto più contestuali, attingendo non solo dall’email visualizzata, ma anche da documenti su Google Drive, da messaggi correlati e dallo storico delle conversazioni.

In questo modo, Gmail sarà in grado di suggerire risposte più complete, pertinenti e in linea con il tono usato dal mittente. L’AI potrà addirittura adattare il livello di formalità, distinguendo tra una comunicazione con un superiore e una con un collega o un amico.

Gemini analizza e risponde, ma l’ultima parola resta all’utente

Come spiegato da Blake Barnes, vicepresidente per Google Workspace, l’obiettivo è liberare l’utente da compiti ripetitivi come cercare informazioni tra le email o ricostruire un’intera conversazione. Con le nuove smart replies, sarà Gemini a esaminare file, allegati e contesto, proponendo bozze coerenti e pronte all’uso.

Sarà però fondamentale, soprattutto in ambiti professionali, fare attenzione prima dell’invio: si tratta pur sempre di contenuti generati da AI, che potrebbero contenere errori o imprecisioni.

Lancio a luglio, ma solo per chi ha un piano a pagamento

La funzione debutterà in versione alpha da luglio, inizialmente in lingua inglese e accessibile tramite Google Labs su web, Android e iOS. Il rilascio più ampio è previsto nel terzo trimestre del 2025, ma le nuove smart replies saranno esclusive per gli utenti Workspace a pagamento e per gli abbonati a Google One AI Premium.

Barnes ha lasciato aperta la possibilità che in futuro queste funzionalità possano arrivare anche agli utenti gratuiti, ma per ora non sono state fatte promesse ufficiali.

Altre novità in arrivo: pulizia della posta e calendario intelligente

Accanto alle smart replies, Google introdurrà anche inbox cleanup, una funzione che permetterà a Gemini di eliminare automaticamente le email non lette da determinati mittenti. Inoltre, sarà possibile ottenere suggerimenti per fissare incontri, sfruttando la disponibilità reale del proprio calendario.

Tutte queste novità puntano a semplificare la gestione quotidiana della posta elettronica, rendendo Gmail più proattivo e intelligente nell’assistere l’utente.