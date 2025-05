CoopVoce, sta per tornare una promo SHOCK con 300 giga

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce farà tornare a breve una delle sue offerte di rete mobile di rilievo. Si tratta dell’offerta nota con il nome di CoopVoce Evo 300 e ritornerà a disposizione degli utenti a partire dalla giornata del prossimo 29 maggio 2025. Quest’ultima sarà ora proposta ad un prezzo estremamente conveniente pari a soli 7,90 euro al mese. Oltre a questo, l’operatore proporrà ancora una volta il costo di attivazione gratuitamente.

CoopVoce Evo 300 sta per tornare, ora ad un super prezzo scontato pari a 7,90 euro

L’offerta di rete mobile CoopVoce Evo 300 sta per tornare per deliziare ancora una volta gli utenti. Come già accennato in apertura, infatti, a partire dalla giornata del prossimo 29 maggio 2025 l’operatore virtuale CoopVoce farà tornare disponibile questa super offerta ma non solo. Questa volta, infatti, gli utenti interessati ad attivarla potranno averla ad un costo molto basso di soli 7,90 euro al mese. Oltre a questo, continuerà ancora ad essere proposto gratuitamente il costo di attivazione.

Nello specifico, CoopVoce Evo 300 includerà ogni mese una quantità stratosferica di giga per navigare in libertà. Si tratta infatti di addirittura 300 giga, utilizzabili per navigare con una connettività massima pari al 4G. Il bundle dell’offerta in questione includerà poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri. L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione dai nuovi clienti dell’operatore CoopVoce.

Tuttavia, per attivare la promo in questione, sarà necessario richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Non sarà infatti possibile attivare l’offerta se si vorrà attivare un nuovo numero telefonico. L’offerta rimane poi a disposizione anche dei già clienti dell’operatore CoopVoce. In questo caso, sarà però previsto un costo per il cambio offerta pari a 9,90 euro.

Secondo quanto è emerso in rete, l’offerta CoopVoce Evo 300 rimarrà a disposizione degli utenti per circa un mese, ovvero fino alla giornata del prossimo 25 giugno 2025.