Dell Pro Max Plus: arriva il pc con super capacità di calcolo

In occasione del Technology World 2025 di Las Vegas, Dell ha svelato una linea inedita di notebook professionali. Quest’ultima va a completare il portafoglio di soluzioni mobile ad alte prestazioni con la nuova serie Pro Max Plus. Al centro della proposta c’è l’integrazione di una scheda di inferenza Qualcomm Cloud AI 100. Un’unità di elaborazione neurale (dNPU) in grado di raggiungere picchi di 350 TOPS. Si tratta di un valore quasi nove volte superiore rispetto a quello di un tradizionale PC Copilot+ consumer.

Dell Pro Max Plus: le innovazioni del nuovo dispositivo

Ogni modulo Qualcomm AI 100 è equipaggiato con 16 core dedicati all’intelligenza artificiale. Dell ha scelto però di adottare una doppia configurazione, abbinando due di tali unità per un totale di 32 core, affiancate da 288 MB di SRAM on-die e ben 64 GB di memoria LPDDR4x. Con una larghezza di banda di 274 GB/s. Tale architettura consente di gestire localmente modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) che spaziano da 30 fino a 109 miliardi di parametri. Garantendo non solo rapidità di calcolo ma anche un’accuratezza superiore nell’elaborazione sul dispositivo. Con il vantaggio di ridurre la dipendenza dall’infrastruttura cloud. Ed anche di innalzare i livelli di sicurezza sui dati sensibili.

Per l’hardware, è presente un processore Intel Arrow Lake HX con un TDP di 55W. Affiancato da 256 GB di memoria DRAM e da un’unità di archiviazione che può arrivare fino a 16 TB. Al momento, Dell non ha ancora divulgato ulteriori dettagli tecnici né indicazioni sui prezzi di listino. L’azienda, infatti, ha solo anticipato che il lancio ufficiale del prossimo dispositivo è previsto nel corso del 2025.

Inoltre, è utile sottolineare che Dell ha annunciato anche l’arrivo di nuove varianti. Alcune delle quali non si baseranno sull’intelligenza artificiale. Non resta ora che attendere l’arrivo di ulteriori informazioni e conferme da parte dell’azienda. In tal modo sarà possibile conoscere lo sviluppo della nuova gamma di dispositivi Dell.