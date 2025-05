WhatsApp: questo messaggio sta prosciugando migliaia di conti

Un pericolo che affligge costantemente tutti gli utenti connessi al mondo del web, come ben sapete sono le truffe online, questo pericolo infatti non va mai in vacanza dal momento che i truffatori ogni giorno cercano di colpire quanti più utenti possibile con l’obiettivo di arricchirsi sulle loro spalle, i truffatori infatti hanno inventato metodi variegati e disparati per riuscire a ingannare le vittime per portarle ovviamente in errore spesso anche irreparabile.

Da diverso tempo, purtroppo le truffe online colpiscono anche su WhatsApp, i truffatori infatti hanno iniziato ad utilizzare la nota piattaforma di messaggistica istantanea poiché si sono resi conto essere molto più redditizia dal momento che consente di colpire molte più persone rispetto ai mezzi di comunicazione standard, in Italia ovviamente questo fenomeno non ha tardato ad arrivare e anzi ora sfrutta anche le videochiamate disponibili nell’applicazione, scopriamo insieme la nuova truffa che sta a attanagliando gli utenti, in modo da poterci difendere rapidamente e senza problemi.

Una nuova truffa letale

La truffa che sta colpendo gli utenti e esordisce con un semplice messaggio direttamente su WhatsApp che avvisa la vittima della necessità di recapitare un messaggio davvero molto urgente che però può essere consegnato solo tramite video chiamata a, ciò fa cadere la vittima in errore portandola ad accettare queste istruzione e a seguirne altre, nel dettaglio i truffatori invitano la vittima ad accedere alla propria pagina Internet banking, dopo aver attivato la condivisione dello schermo, come potete immaginare ciò consente ai truffatori di registrare le credenziali di accesso in pochi minuti per poi utilizzare la propria vantaggio per penetrare nel conto in banca e svuotarlo a suon bonifici.

Se anche voi doveste essere contattati con le medesime modalità, non esitate a non rispondere e anzi, a bloccare immediatamente l’utente che vi ha scritto senza paura e timore.