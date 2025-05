Sony continua a lavorare ad una PlayStation portatile?

Sony sembra pronta a ritornare nel mondo del gaming portatile. Questa volta l’azienda potrebbe puntare su un progetto ancora più ambizioso. Stando a un’indiscrezione emersa, l’azienda sarebbe a lavoro su un dispositivo tascabile PlayStation di nuova generazione. Il cui debutto potrebbe arrivare insieme alla futura PS6. A differenza di PlayStation Portal, l’accessorio per il cloud gaming che ha riscosso un apprezzabile riscontro, il nuovo modello non sarebbe un semplice “aggiornamento” dell’attuale soluzione remote. Si tratta, invece, di una vera console portatile stand-alone, con specifiche hardware e taglio di prezzo distinti.

Sony: dettagli sulla nuova possibile PlayStation portatile

Le voci, ovviamente, vanno sempre prese con cautela. Ciò soprattutto considerando che PS6 è ancora lontana dall’esordio. Eppure, un possibile hardware tascabile Sony porta ad un crescente interesse. L’azienda potrebbe cogliere l’occasione per sfruttare la sinergia con il suo servizio di abbonamento PlayStation+, proponendo giochi first-party e terze parti ottimizzati per il nuovo dispositivo.

Non va dimenticato che anche Microsoft ha esplorato la possibilità di un dispositivo portatile. Oltre a garantire l’accesso a Game Pass su piattaforme concorrenti come la ROG Ally, nell’ultimo periodo sono trapelate immagini di un prototipo Xbox handheld. Mentre si vocifera di una collaborazione con ASUS per una versione co-brandizzata non ancora annunciata ufficialmente.

Se la nuova console portatile Sony diventerà realtà, gli utenti sperano che non si tratti di un mero esperimento, ma di un’offerta solida e duratura. In grado di competere davvero con Switch, Steam Deck e ROG Ally. Il contesto di oggi è ben diverso da quello precedente e un lancio ben orchestrato, con un catalogo di titoli dedicati e un hardware all’altezza, potrebbe segnare il ritorno trionfale di PlayStation anche sui dispositivi mobili. Come anticipato, al momento si tratta solo di voci. Non resta che attendere un’eventuale conferma ufficiale da parte di Sony. Solo così sarà possibile ottenere maggiori informazioni riguardo tale possibile innovazione.