Il robot-millepiedi che rivoluziona l’agricoltura senza AI né sensori

Immagina di vedere un millepiedi meccanico che striscia tra i filari di una vigna o tra i cespugli di mirtilli. No, non è una scena uscita da un film di fantascienza: è il nuovo robot creato dalla startup Ground Control Robotics, con sede ad Atlanta. Un robot che, a vederlo muoversi, sembra quasi prendere ispirazione direttamente dal mondo degli insetti — ma con un obiettivo molto concreto: aiutare gli agricoltori a lavorare meglio e in modo più efficiente.

Un lombrico meccanico nei campi

Il progetto è affascinante perché, a differenza dei soliti macchinari agricoli imponenti e ingombranti, questo robot si muove in modo fluido e adattabile, grazie a una struttura modulare fatta di segmenti collegati tra loro da cavi. Un po’ come un lombrico high-tech, che riesce a scivolare tra le piante senza schiacciarle o rovinarle. Ogni “gamba” è azionata da piccoli motori, e l’insieme crea un movimento che somiglia quasi a quello del nuoto. Sì, proprio così: è un robot che “nuota” sulla terra.

Una delle cose più interessanti è che questo sistema non si affida a costosi sensori o a intelligenze artificiali super avanzate. In realtà, è tutta una questione di meccanica intelligente. E questo lo rende anche più economico rispetto ad altre soluzioni automatizzate: GCR parla di un prezzo finale di poche migliaia di euro, rendendolo accessibile anche per le aziende agricole di dimensioni più contenute.

Ma il vero colpo di genio? Questi robot sono pensati per lavorare in squadra. Possono restare nei campi giorno e notte, monitorare le colture, raccogliere dati e — cosa fondamentale — fare diserbo mirato. Identificano le erbacce e agiscono subito, o spruzzando erbicidi in modo ultra-localizzato, o rimuovendole fisicamente. Il tutto senza bisogno di intervento umano continuo.

Il progetto ha già attirato l’attenzione del CRAB Lab del Georgia Tech, che sottolinea quanto il successo del robot sia dovuto più alla sua struttura e al suo modo di muoversi che a software complicati. E non è difficile capire perché: in coltivazioni come i mirtilli o le vigne, dove le piante crescono fitte e basse, i trattori tradizionali sono troppo invasivi. Il diserbo manuale, d’altro canto, è lento e costoso.

Per ora il robot è in fase di test in Georgia, ma i suoi creatori hanno già lo sguardo rivolto al futuro. Agricoltura sì, ma anche missioni di soccorso o applicazioni militari, adattando le “zampe” del robot ai diversi ambienti. In fondo, un millepiedi così ingegnoso potrebbe cavarsela un po’ ovunque.