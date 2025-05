Xiaomi 15S Pro: ufficiale lo smartphone con Xring O1 a 3nm

Xiaomi arricchisce la propria lineup con l’annuncio di un nuovo smartphone. Si tratta del modello 15S Pro. Contrariamente alle versioni “S” precedenti, il 15S Pro affianca il 15 Pro standard, introducendo per la prima volta il processore proprietario Xring O1. Sarà proprio quest’ultimo il centro del dispositivo. Il nuovo SoC Xring O1 sarà realizzato internamente da Xiaomi su un processo a 3 nm di seconda generazione. Con ben 19 miliardi di transistor e una struttura deca-core suddivisa in quattro cluster, il chip vanta due super-core Cortex-X925. I quali sono capaci di spingersi fino a 3,9 GHz.

Xiaomi 15S Pro: le caratteristiche del nuovo smartphone

Per il comparto grafico la GPU Immortalis-G925, con architettura a 16 core, garantisce frame rate elevati. Sul fronte imaging, il processore integra un ISP di quarta generazione, ottimizzato per elaborazioni colore e riduzione rumore. Ciò insieme ad una NPU a sei core dedita all’intelligenza artificiale on-device.

A supporto del chip, Xiaomi ha scelto 16 GB di memoria LPDDR5T e storage UFS 4.1 in tagli da 512 GB o 1 TB. Ciò senza slot microSD. Il sistema di raffreddamento prevede una vapor chamber da 4.053 mm². Mentre un sofisticato software di gestione del carico bilancia performance ed efficienza energetica.

Il display è un pannello AMOLED da 6,73 pollici. Con risoluzione 3.200×1.440, refresh rate adattivo fino a 120 Hz e sampling touch a 300 Hz. La luminosità di picco raggiunge i 3.200 nit, supportando gli standard HDR10+, HDR Vivid e Dolby Vision. Inoltre, Xiaomi ha introdotto il nuovo vetro protettivo Longjing Glass 2.0 e un sistema di dimming locale su 192 zone. Tra le funzioni avanzate figurano il riconoscimento del tocco con i guanti e un sensore di impronte ultrasonico integrato.

Il comparto fotografico è nato dalla collaborazione con Leica. È caratterizzato da un triple-camera composto da tre sensori da 50 MP. Il principale “Light Hunter 900” con pixel da 2,4 μm (4-in-1), apertura f/1.44 e OIS. Si aggiunge un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5× e stabilizzazione. Infine, è presenta un ultra-grandangolo con campo visivo di 115° e modalità super macro. La selfie-cam anteriore è da 32 MP. Le capacità video includono registrazioni fino a 8K\@24 fps, 4K\@60 fps, slow-motion a 960 fps. A cui si aggiungono funzioni avanzate come video notturno, Dolby Vision, motion capture e voice tracking.

La batteria è da 6.100 mAh, ricaricabile via cavo a 90 W e wireless a 50 W. La porta è USB-C 3.2 Gen 2. Per la connettività, il 15S Pro offre Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC multifunzione, dual SIM 5G con 4×4 MIMO. GPS multi-costellazione, IR Blaster e supporto a servizi digitali come Mi Pay e chiavi per auto. L’audio è gestito da speaker stereo con Dolby Atmos e certificazioni Hi-Res.

Il software di sistema è Xiaomi HyperOS 2, pensato per uniformare l’esperienza tra smartphone, tablet e altri dispositivi del marchio. Il nuovo 15S Pro è disponibile in due finiture. La prima Dragonscale Fibre, con incisioni di precisione, logo dorato e dettagli celebrativi per il 15° anniversario. E la seconda Sky Blue, più sobria. Misura 161,3×75,3×8,33 mm e pesa 216 g. In Cina è già in vendita a 5.499 yuan (circa 763 €) per la versione 16 + 512 GB. Mentre si passa a 5.999 yuan (circa 834 €) per il taglio 16 + 1 TB. Al momento, non sono state ancora rilasciate informazioni da parte di Xiaomi riguardo il lancio nel resto del mondo.