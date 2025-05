DALL-E: ecco come generare immagini grazie all’AI

Si parla sempre più spesso dei progressi che la tecnologia è riuscita a raggiungere, tanto da semplificare la vita degli utenti rispetto al passato. Pensiamo alle soluzioni intelligenti che giornalmente ci vengono proposte per ridurre i testi per effettuare una ricerca o per portare a termine un progetto. Grazie all’intelligenza artificiale e, di conseguenza, alla sua integrazione in app e piattaforme l’esperienza d’uso finale viene inevitabilmente ottimizzata rispetto al passato. Tra le diverse soluzioni oggi disponibili, DALL-E rappresenta uno strumento molto utile per tutti quegli utenti che vogliono creare immagini mediante semplici descrizioni testuali. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

DALL-E: tutti i dettagli sulle funzionalità

Perché continuare a utilizzare sistemi ormai poco efficienti quando grazie all’intelligenza artificiale si possono ottenere risultati eccellenti in soli pochi minuti? Non a caso, infatti, parlando del portale online DALL-E, sviluppato da OpenAI, possiamo confermare l’efficienza dei nuovi algoritmi intelligenti.

Nello specifico, il suo funzionamento si basa sulla creazione di immagini in base a descrizioni testuali che vengono fornite dall’utente. Oltre alla vera e propria creazione di immagini, questo sistema contente all’utente anche di effettuare modifiche realistiche al contesto in cui vengono generate le immagini.

L’uso di DALL·E dunque viene messo alla portata di tutti e può essere utilizzato per ottenere risultati immediati. E’ bene però ricordare che DALL·E può essere usato gratuitamente con un limite di due volte al giorno. Coloro che vogliono effettuare un uso più intensivo, invece, devono ricorrere all’abbonamento che parte da 20 euro circa.

Accedendo alla pagina web dedicata ed effettuando la registrazione, è possibile utilizzarlo in pochi secondi. Una volta effettuato l’accesso, infatti, per generare l’immagine che si desidera è necessario inserire il prompt di riferimento per ottenere il risultato adeguato. Come anticipato, non manca la possibilità di poter modificare immagini e, in questo caso, di caricarle anche su DALL·E dal PC per effettuare la modifica.